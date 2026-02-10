Juicio de Cecilia Strzyzowski: así fue la audiencia en que se conocieron las penas para el clan Sena

La Justicia de Chaco fijó las penas este martes por la mañana para César Sena y sus padres, Marcela Acuña y Emerenciano Sena, por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, asesinada el 2 de junio de 2023 en la casa del matrimonio piquetero en Resistencia, provincia de Chaco. La jueza Dolly Fernández encabezó la audiencia, donde les impuso la pena a los condenados en función de los mínimos y máximos previstos en el Código Penal.

Los tres fueron condenados a prisión perpetua acusados por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo en contexto de violencia de género; César, en carácter de autor, y sus padres, como partícipes primarios. En noviembre, el jurado los condenó de manera unánime.

José Gustavo Obregón y Fabiana Cecilia González, los colaboradores más cercanos de la familia, fueron condenados por encubrimiento agravado y sentenciados a cinco años y diez meses, y a cinco años de prisión efectiva, respectivamente.

Gustavo Melgarejo, casero del campo en el que fueron encontrados los restos de la joven asesinada, recibió una pena de dos años y diez meses de prisión en suspenso por encubrimiento simple.

Se conocieron las penas para el clan Sena

Cómo fue la audiencia

Sentencia al clan Sena por el asesinato de Cecilia Marlen Strzyzowsky

La audiencia para conocer las penas del clan Sena fue fijada por la magistrada este martes 10 de febrero pasadas las 9 de la mañana a través de una audiencia virtual. En ese marco, los acusados escucharon el fallo desde sus celdas, donde cumplen prisión.

César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, ya habían sido condenados por un jurado popular el 15 de noviembre. De forma unánime, los 12 miembros del jurado los encontraron responsables del homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género.

César fue considerado autor y sus padres, partícipes primarios. Además, ese día el jurado popular declaró culpables a los colaboradores Obregón, González y Melgarejo, y absolvió a Griselda Reinoso, también acusada de encubrimiento, quien recuperó su libertad. Melgarejo también había quedado en libertad tras aquel veredicto.

La lectura de las penas, en imágenes

César Sena

Marcela Acuña