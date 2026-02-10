Clan Sena: cuántos años pasarán en prisión por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Este martes la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia dio a conocer la sentencia que recaerá sobre César Sena (21 años), Emerenciano Sena (61) y Marcela Acuña (53), acusados por el asesinato de Cecilia Strzyzowski (28) en 2023. Tras la audiencia virtual que estuvo pactada para las 9, la jueza Dolly Fernández condenó a cadena perpetua a los tres acusados por el homicidio de la joven.

Cecilia Strzyzowski era esposa de César Sena y desapareció el 2 de junio del 2023 después de entrar en la casa de sus suegros

Esto sucedió después de que en noviembre del año pasado el jurado popular chaqueño los encontró como autores del asesinato de Strzyzowski. La joven había desaparecido cuando entró en la casa de sus suegros un 2 de junio.

César Sena fue sentenciado como autor del hecho bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo y por violéncia de género. En tanto, sus padres Emerenciano y Marcela recibieron la misma condena por considerarse partícipes primarios.

Por otra parte, José Gustavo Obregón y Fabiana Cecilia González, los colaboradores más cercanos a la familia y condenados por encubrimiento agravado, fueron sentenciados a cinco años y diez meses y a cinco años de prisión efectiva, respectivamente. Por su parte, Gustavo Melgarejo, casero del campo, recibió una pena de dos años y diez meses de prisión en suspenso por encubrimiento simple.

César Sena, Marcela Acuña y Emerenciano Sena

Tras las audiencias de cesura en noviembre del año pasado, la jueza Dolly Fernández tenía un plazo de 15 días hábiles para fijar fecha de lectura de la sentencia. Como la actividad del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco suspendió los términos procesales el 15 de diciembre, la definición se postergó hasta este martes.

La desaparición de Cecilia Strzyzowski

El 2 de junio del 2023 Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez al ingresar a la casa de sus suegros. El matrimonio Sena se dedicaba entre otras cosas a la vida sindical y política de Chaco. Cuando desapareció la joven, ellos integraban las boletas de una de las listas colectoras del entonces gobernador peronista Jorge Capitanich.

Capitanich y la boleta con Emerenciano Sena y Marcela Acuña

Según las investigaciones, se supo que el asesinato tuvo lugar a las 9.15 cuando las cámaras de vigilancia grabaron el ingreso de Strzyzowski a la residencia junto a su esposo, César Sena. De acuerdo a los datos recabados, la fiscalía presume que fue estrangulada y después quemaron sus restos en la chanchería de la familia.

El deterioro del material óseo cuando se hallaron los restos, impidió recoger material genético, aunque la fisonomía coincidió con la de huesos de un individuo adulto.

A posteriori y por orden de Acuña, González acudió a la vivienda para limpiar y gestionar la donación y traslado de una cama y un colchón manchados con sangre que luego se comprobó que pertenecía a Cecilia. Ella dijo no saber qué tenían.

A Obregón lo llamaron para verificar si había un cuerpo en la casa. Durante la investigación confesó que ayudó a descartarlo y relató cómo lo trasladó junto a César hasta la chanchería, donde lo habrían quemado.

Por su parte, Melgarejo, el casero del campo, habría colaborado avivando el fuego para la incineración de los restos. Quedó en libertad la misma tarde del veredicto: el jurado lo condenó por encubrimiento simple, delito cuya pena máxima es de tres años, y llevaba detenido dos años y cinco meses.