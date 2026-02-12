El cruce a los gritos entre Horacio Pietragalla y Nicolás Mayoraz por la reforma penal juvenil en Diputados

Sobre el final del debate por la reforma penal juvenil, el diputado de Unión por la Patria Horacio Pietragalla interrumpió a su par de La Libertad Avanza (LLA) Nicolás Mayoraz, al grito de: “¡Caradura!“, mientras este se disponía a brindar uno de los últimos discursos de la jornada en favor de la iniciativa oficialista. El episodio rápidamente derivó en un cruce entre ambos.

“Vivimos un momento histórico porque por primera vez vamos a modificar un regimen del año 1980, del gobierno militar”, señaló Mayoraz al tomar la palabra. La imputabilidad fijada en 16 -que ahora se busca modificar- años se encuentra en una norma de la dictadura.

Nicolás Mayoraz

Los dichos de Mayoraz suscitaron la reacción inmediata de una parte de la bancada de Unión por la Patria que comenzó a los gritos. Entre ellos estaban Horacio Pietragalla y Carlos Castagneto.

“Caradura”, lo insultó Pietragalla. Entonces, Mayoraz replicó: “Sí, y vos la estás defendiendo [por la ley] Qué paradoja los que dicen que defienden los derechos umanos quieren una ley de 1980″.

Pese al bullicio, Mayoraz continuó con su discurso y e insistió con otra chicana dirigida a la bancada kirchnerista. “El bloque que decía que defendía los derechos humanos está defediendo una ley de 1980″, apuntó.

Fue entonces que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, volvió a intervenir para calmar al recinto y en alusión directa al espacio que conduce Germán Martínez les solicitó que respetaran la exposición de Mayoraz.

“Diputado Martínez, usted que es jefe de bloque, ordene el bloque, por favor. Tenemos gritos permanentemente. Estamos ordenando la sesión”, solicitó minutos después. Y luego discutió con Castagneto: “No se ponga reglamentarista ahora. Sabe que le tengo aprecio. Después de las barbaridades de estos últimos dos años no se pone reglamentarista. Usted conoce la casa, por favor le pido”.

Acto seguido, Mayoraz retomó la palabra y volvió a cargar contra el espacio que conduce Germán Martínez, al que llegó a calificar de “mentiroso”.

“Hemos escuchado aquí que querían cambiar el régimen. Si de verdad querían hacerlo, lo disimulan muy bien, no solo hoy en esta sesión sino durante todos los años en que fueron gobierno. Tuvieron mayoría en ambas cámaras y no modificaron un solo artículo. Ustedes vinieron acá a mentirle a la gente”, arremetió.

“Sé que las verdades a ustedes les incomodan, pero se habla mucho de las respuestas que hay que dar frente a jóvenes de 14 o 15 años que delinquen. Ese joven nació y se crió durante los gobiernos kirchneristas. ¿Qué hicieron para que ese niño no cometiera delitos? No hicieron nada. Nos dicen que esto no soluciona el problema y, después de escucharlos ayer y hoy, la conclusión que saco es que no terminan de entender cuál es el problema”, agregó.

En contraposición a los planteos de la oposición —que a lo largo de la jornada sostuvo que la iniciativa no ofrece una respuesta de fondo—, Mayoraz argumentó que no es función de la ley penal resolver los problemas sociales. “La finalidad de la norma penal no es dar trabajo ni educación. No es que la ley penal llegue tarde”, razonó el diputado.

“Esta ley viene a devolver la justicia porque reconoce la existencia de un daño que ha sufrido la víctima y tiene una valor simbólico también que es reconocer una realidad para después cambiarla”, consideró el legislador oficialista sobre el proyecto que minutos después su exposición alcanzó la medida sanción en Diputados con 149 votos a favor.