Juan Manuel Olmos: “El peronismo debe llevar adelante una política con orden macroeconómico y fiscal”

Figura clave del PJ porteño, Juan Manuel Olmos enfatiza que este es el tiempo para discutir ideas, no candidaturas. Insiste en que el debate interno debe ser el primer eslabón en el proceso de transformar al peronismo de una fuerza de oposición a una alternativa real, proceso que, sostiene, debería derivar en un programa y un candidato competitivo que sean legitimados por elecciones primarias (PASO).

“No nos puede volver a pasar lo de 2019 cuando, con el Frente de Todos, creamos un frente electoral ‘anti Macri’, pero no un frente de gobierno”, alecciona Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) y una de las voces cantantes del espacio federal que se presentó el 1 de mayo último en Parque Norte con tres propuestas para el debate interno: orden macroeconómico con producción y empleo; orden social y orden institucional con las PASO como herramienta para dirimir candidaturas.

-¿Cuál es el objetivo de este espacio federal que se convocó en Parque Norte? ¿Se trata del lanzamiento de otra corriente interna dentro del peronismo?

-No hubo ningún lanzamiento, y está muy lejos de ser el posicionamiento de candidatos de cara a las elecciones del año próximo. Cuando abrí el encuentro dije, parafraseando a Perón, que lo importante en el debate público es hablar mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Para nosotros es primordial, en esta instancia, abrir el debate para ver cómo se reorganiza el peronismo para que sea competitivo. Tenemos que pasar de ser oposición a ser nuevamente una alternativa. Para eso, lo prioritario es discutir qué programa vamos a implementar y que éste sea validado luego en una elección PASO, al igual que el candidato. Nuestra intención, entonces, fue dar inicio al debate para que se escuchen todas las voces del peronismo, no solo las del AMBA, sino que sean también protagonistas los compañeros y las compañeras del interior.

Como aporte, elaboramos un documento con cuatro ejes que son las ideas fuerza que queremos poner sobre la mesa: el eje macroeconómico, el del empleo, el institucional y el federal.

Olmos, exfuncionario de Alberto Fernández, hace autocrítica sobre la experiencia del Frente de Todos Soledad Aznarez

-En lo que se refiere al eje macroeconómico, ¿este espacio reivindica que haya orden en las cuentas públicas y equilibrio fiscal?

-Nosotros hablamos de orden social a través del orden macroeconómico. ¿Cuál sería la herramienta para lograr ese orden macroeconómico? Bueno, para nosotros no es el ajuste sin fin ni la paz de los cementerios que plantea el gobierno de Javier Milei, sino que tiene que ver con producir, trabajar, crear oportunidades y empleo. Ya lo vivimos en una época reciente de nuestra historia económica, durante el gobierno de Néstor Kirchner y el primer mandato de Cristina Kirchner, cuando tuvimos superávit fiscal y comercial, había crecimiento y desarrollo con inclusión en el país. En paralelo planteamos la necesidad del orden social, que no es con palazos a los jubilados ni con represión en las protestas, sino con eje en el empleo y el ingreso.

-Usted hizo referencia a los superávits gemelos de la época kirchnerista. Convengamos que en aquel tiempo hubo factores externos, como una suba exponencial de los commodities agropecuarios, que favorecieron al país y que permitieron esos superávits...

-Está bien, pero a diferencia de aquella época hoy el país tiene otros motores, además del agropecuario, que generan divisas, que son los de la minería, el gas y el petróleo. Esto le abre al país grandes oportunidades. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esas oportunidades?

-La cuestión es que hay una percepción social, después de los niveles estratosféricos a los que llegó la inflación durante el gobierno de Alberto Fernández, de que el peronismo es refractario al orden fiscal. Después del ajuste en el gasto público que impuso Milei, éste es un activo que buena parte de la sociedad valora.

-Mire, lo pongo en estos términos. El orden fiscal o el orden macroeconómico no es una condición ideológica, es una condición técnica. Yo aspiro a que quede claro que el peronismo entiende y va a llevar adelante una política con orden macroeconómico. Yo entiendo que hay un problema, y es un problema por resolver, pero no es solo de percepción. Le diría que es un problema reputacional del peronismo y creo que, para ser alternativa y dejar de ser oposición, tiene que trabajar para modificarlo y dar el debate. Para nosotros, como ya dije, debe tener eje en el orden macroeconómico, el orden social con el trabajo como ordenador, y el orden político entendido como un proceso virtuoso de selección del candidato legitimado electoralmente junto con el programa de gobierno. Y para eso hay que apelar a las PASO. No nos puede volver a pasar lo de 2019.

Olmos dice que el peronismo debe usar las PASO para legitimar un programa y los candidatos Soledad Aznarez

-¿A qué se refiere?

-A que debemos priorizar el orden en nuestro propio espacio político. En 2019 nosotros creamos un frente “anti Macri” porque entendíamos que el gobierno de Cambiemos apuntaba hacia un modelo de país primarizado basado en un esquema financiero y no productivo, el cual generaba muchas desigualdades, caída en la actividad económica y fuerte endeudamiento. En la necesidad de terminar con ese modelo todos los espacios del peronismo nos unimos en un frente electoral, el Frente de Todos. Pero no fue un frente de gobierno. ¿Por qué? Por una serie de circunstancias, porque en ese momento el rol y el peso de Cristina Fernández era superlativo, era la que más votos aportaba y mayor representación política tenía en ese momento. Haberla tenido en el gobierno, en el segundo escalón institucional, no creo que haya sido virtuoso. Por eso creemos que ahora, para ordenar al peronismo, no hay que eliminar las PASO sino que hay que utilizarlas para legitimar tanto el programa como el candidato.

-Ese debate interno que a su juicio debe darse el peronismo para ser nuevamente una alternativa electoral, ¿no debería incluir también una autocrítica?

-Sí, para mí la etapa del debate incluye la autocrítica. Cuando en 2019 constituimos el Frente de Todos discutimos mucho cómo ganar, pero discutimos muy poco cómo gobernar. Y eso es lo que no se debe repetir. Yo escucho compañeros que plantean que tal o cual debería ser el candidato; yo creo que hoy no es el momento de debatir los candidatos. No lo digo en contra de nadie. Flaco favor le vamos a hacer a nuestra fuerza, sobre todo cuando le toque gobernar, si no nos damos primero este proceso de debate interno que alumbre el programa y, luego, la selección de los candidatos.

-¿No teme que en esas discusiones internas las diferencias terminen generando desmembramientos en el peronismo y que haya dirigentes que amenacen con competir por fuera?

-Cuando no hay método, se producen esos desmembramientos. Y el método tiene que ser el debate interno. Este espacio que presentamos en Parque Norte pretende ser el cauce para que todos vayamos para el mismo lado; creemos que el peronismo debería revisar algunas de sus posiciones para llegar a ese sector de la sociedad que será necesaria para ganar un balotaje. Tenemos que hablarle a ese sector que espera cosas de nosotros frente a este modelo que, entendemos, ha profundizado la caída en la actividad económica, salarios deprimidos y desempleo creciente.

-La pregunta, insisto, es si la propuesta que lleve el peronismo tendrá como premisa el orden fiscal con superávit. Hoy no parece claro que ése sea un activo para el kirchnerismo, por ejemplo.

-Y yo le di como ejemplo un período en la historia, el único en los últimos 60 años, en que hubo más de tres años consecutivos de superávits gemelos. ¿Y quién gobernaba? El peronismo. No es verdad que el peronismo no sabe cuidar las cuentas públicas. Se sabe porque nuestros gobernadores y nuestros intendentes lo hacen con equilibrio.

Olmos advierte que sería un error que el PJ arme un frente anti-Milei Soledad Aznarez

-Mencionó a Cristina Kirchner. ¿Qué lugar cree que debería tener en este debate interno que ustedes proponen y en el peronismo que debería surgir tras ese proceso?

-Su figura es ineludible. Todo está en discusión en el peronismo. Ella tiene muchísimo para aportar, y muchas de las ideas que parecieran como detenidas en el tiempo, yo entiendo que está dispuesta a discutirlas y a reversionarlas. Ella tiene, objetivamente, dos condicionantes fuertes. Una es su condena. Mi opinión es que es una condena política, donde la pena es que no se pueda presentar elecciones, o sea la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida, y la accesoria es la detención. ¿Por qué es una condena política? Por el manejo de los tiempos judiciales; pareció calculado para que impedirle que sea candidata y legitime su proyecto político. Fíjese: ¿cuántos años tuvo la Corte Suprema la causa de Carlos Menem, y cuántas semanas tuvo la causa de Cristina Kirchner?

El segundo elemento objetivo es que su liderazgo no tenía discusión dentro de su espacio, el kirchnerismo. Hoy parece que está discutido por Axel Kicillof ¿no? Porque antes había un solo espacio político, el kirchnerismo, conducido por Cristina, y hoy está el Movimiento Derecho al Futuro, que es el movimiento que conduce Kicillof. Entonces, esa mayoría interna hoy tampoco está tan clara que la tenga. Así que creo que Cristina es una persona, por su historia y por su caudal político, ineludible en la discusión del peronismo, pero no es excluyente.

-Dijo que Cristina estaría dispuesta a revisar algunas de sus ideas. ¿Cómo lo ve plantado a Axel Kicillof en esta discusión sobre la necesidad de preservar un orden macroeconómico?

-Yo no soy exégeta de ningún compañero, ni de Cristina ni de Axel. Cuando dije que creo que Cristina está pensando en rediscutir algunas posturas que se daban por sentadas, lo infiero a partir de las últimas cartas que ha escrito en las que habló de repensar la estatalidad, la educación, los sistemas de salud. Pero no quiero analizar lo que piensan los demás. Habría que preguntárselo a ellos.

-Miguel Pichetto, Emilio Monzó y otros dirigentes también plantean la necesidad de discutir un programa primero para la construcción posterior de un frente para competirle a Milei. ¿Hay vasos comunicantes entre ustedes?

-Hoy estamos todos hablando con todos los compañeros, eso es muy importante. El encuentro de Parque Norte generó una sana expectativa. Acá el planteo es ir con todos adentro, nada es por afuera. Además, la sociedad lo definió en la última elección, donde la gente votó más por el espacio que por el candidato. En Buenos Aires ganó La Libertad Avanza y no el primer candidato, que en la boleta todavía llevaba la cara de José Luis Espert. El votante visualizó claramente el espacio oficialista, que conduce Milei, y el espacio opositor, el peronismo. Las terceras fuerzas no cuajaron. Y creo que se va a mantener así. Por eso es importante armar un frente, pero no alcanza con que sea opositor, sino que sea una alternativa real.

-El oficialismo se muestra confiado en lograr la reelección de Milei en 2027 a falta de alternativas en la oposición. ¿Usted qué piensa?

-Cuando Milei inauguró las sesiones ordinarias acababa de lograr la aprobación de la reforma laboral y parecía que se comía a los chicos crudos. Estaba empoderado, se mostraba agresivo. Hoy está discutiendo, incluso internamente, si sostiene al jefe de gabinete [Manuel Adorni], si lo cambia. Está en un problema de orden institucional, agravado por un contexto de mayor recesión en términos de economía real. Así que yo no daría por derrotado ni triunfador al gobierno, y menos un año y medio antes. De ninguna manera. Ni siquiera nos tendríamos que ocupar tanto de eso, sino de construir una alternativa, que es lo que realmente importa.