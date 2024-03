El cruce al aire entre Oscar Zago y Germán Martínez por la ley ómnibus

Escuchar

Este sábado se elevaron las tensiones entre los presidentes de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, y de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, cuando se cruzaron al aire por la ley ómnibus que el gobierno de Javier Milei busca aprobar antes de firmar el Pacto de Mayo con gobernadores. “Son un desastre”, aseguró Martínez. El líder de la bancada libertaria, por su parte, adelantó que la semana que viene podría ingresar el proyecto nuevamente al Congreso.

El entredicho comenzó cuando en radio Mitre Martínez aseguró que la estrategia parlamentaria de LLA es “un desastre” a raíz de supuestas desprolijidades del Gobierno a la hora de enviar la ley ómnibus al Congreso, a lo que Zago, también al aire, respondió: “No somos un desastre. Habíamos avanzado con la ley, tuvimos acuerdos y se han caído como en varias oportunidades en la historia. Ahora va a venir nuevamente, se está trabajando con los gobernadores”.

Tras ello, el libertario dijo: “Milei el 1 de marzo llamó al Pacto de Mayo y se va a seguir trabajando. Seguimos discutiendo y ampliaremos la discusión para acordar en distintos temas”. Fue en ese momento que adelantó que “seguramente la semana que viene esté ingresando formalmente la ley”.

Entonces Martínez redobló la apuesta y ratificó que “la estrategia parlamentaria de Milei es un fracaso” y que “el bloque de LLA es una de las víctimas de la falta de profesionalismo de la estrategia parlamentaria de la Casa Rosada”. Justificó esto al decir que el oficialismo, “cuando avanza en un sentido, cambia la bocha y va hacia otro lado”. Asimismo, le reclamó a Zago que a su bloque no le llegó ninguna versión del nuevo proyecto y que se lo tuvo que descargar de un diario. “Contá si le llegó al bloque opositor más numeroso el borrador de la ley y si alguien desde Casa Rosada o la Cámara mandó ese borrador a la oposición”, reclamó el líder del bloque kirchnerista.

El diputado Germán Martínez el primer debate de la ley ómnibus, que luego fue devuelta a comisión. Rodrigo Néspolo - LA NACION

Después de que Zago dijera que “hay que preguntarle a la Casa Rosada”, Martínez lanzó: “No nos mandaron nada. Son un desastre en términos parlamentarios”.

Al ser consultado sobre la negociación entre Nación y los gobernadores, el jefe de la bancada de UP advirtió que el presidente Milei no quiere negociar, sino “someter y subordinar”. “No hay estrategia de negociación, por algo no fue al encuentro de gobernadores patagónicos. Con el Norte Grande no hubo acuerdo, levantaron una reunión con gobernadores. Milei quiere subordinar a las provincias”, continuó.

Sin embargo, Zago insistió en que “hay voluntad” de acuerdo de aprobar la ley y así acercarse al Pacto de Mayo. “Yo sé que Martínez, que lo respeto muchísimo, representa a muchos diputados que tienen las gobernaciones. Estamos trabajando para que se aprueben la ley ómnibus y el Pacto. Seguramente la semana que viene nos pongamos a trabajar con los diferentes bloques, también con Martínez, que tenemos una excelente relación, que podemos tener pensamientos diferentes. Seguramente en algunos artículos y puntos en común estemos de acuerdo”, indicó para poner paños fríos a la fricción entre ambos.

Oscar Zago y Germán Martínez. LA NACION/Rodrigo Néspolo

Igualmente, el jefe de bloque de UP insistió sobre la falta de prolijidad del oficialismo y advirtió: “Del último borrador, que bajé de un diario, hay tres grandes capítulos: hidrocarburos, grandes inversiones y modificaciones a la ley de defensa de la competencia. Si [el Gobierno] quisiera debatirlos, ya los hubiese presentado [como leyes individuales] y ya se estaría debatiendo. Pero manda todo junto. Desde la delegación de facultades hasta privatizaciones”.

Finalmente, Martínez cerró: “Ellos quieren aprobar los primeros 10 artículos para consolidar las cosas horribles que están haciendo. Manden el resto de los proyectos por separado a las comisiones, porque después mandan todo junto y no están en condiciones de tratarlo”.

