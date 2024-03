Alejandro Fantino se quejó por el aumento de luz que recibió en su medio, Neura, y dijo que podría cerrar

Escuchar

El periodista Alejandro Fantino se quejó este viernes del aumento de la tarifa de electricidad que recibió Neura, el medio que fundó y que lo tiene como uno de sus socios. “Cinco millones de pesos casi. ¿Qué hago yo? Si empiezan a venir los chot..., los pij... se los quiero decir honestamente: cerramos esto [Neura] y me voy a laburar a donde me den laburo”, afirmó.

“Esta es una empresa que tiene Neura, streaming, Twitch, YouTube. Estamos saliendo con luz acá, con electricidad. Y también tiene radio, 89.7. Somos un grupo de socios, pero bueno... acaba de llegar la factura de luz de este mes de la planta transmisora de la radio. No somos Radio Mitre nosotros, eh, no somos Radio Rivadavia. Somos 89.7″, expresó Fantino justo antes de dar la cifra y mostrar la factura en el programa que conduce.

Fantino interpeló a su audiencia. “¿Qué encarecemos? Se lo pregunto a ustedes. ¿A partir de ahora el superchat mínimo son 50 dólares? No, no te lo puedo decir”, dijo en relación a una función de plataformas virtuales en la que los seguidores pagan por recibir un trato diferente en el chat.

“Decime qué pasa con una empresa común y corriente”, continuó Fantino. Y subrayó que le “encanta hacer comunicación, laburar en Neura y estar haciendo este fenómeno comunicacional”, pero alertó que baraja la posibilidad de no continuar con el proyecto que fundó. “Si vengo a laburar pagando... no sé si tendrá laburo [Miguel] Granados en Olga, lo llamaré a [Nicolás] Occhiato para ver si me da un laburo en Luzu”, deslizó en relación a que podría ir a pedirle trabajo a sus colegas si decide cerrar Neura.

El columnista Agustín Rodríguez intervino en favor del incremento dispuesto por el Gobierno. “Lamentablemente, si vos tenés una empresa que para poder sobrevivir la tienen que subsidiar otros, tiene que cerrar. Porque si te subsidia otro, vos no saqués ganancia”, dio su punto de vista Rodríguez.

“Pará, pará, pará”, lo frenó Fantino con su estilo característico. “Se quedó helada Male [la columnista Malena De los Ríos]”, quien miraba con preocupación los dichos de Rodríguez. “Si cierra se quedan sin laburo. Nos quedamos sin laburo todos si cerramos”, señaló Fantino.

“Entonces subsidiamos todos [toda la población]”, insistió Rodríguez. “¿Estamos perdiendo el trabajo en vivo?”, intervino De los Ríos y luego lanzó una risa nerviosa. “¿Vieron cómo es cuando te toca el culo propio? Cómo Agustín [Rodríguez] sigue acelerando, estamos helados todos”, concluyó Fantino.

El peluquero Fabio Cuggini también mostró su descontento

El conocido peluquero Fabio Cuggini, quien manifestó públicamente su apoyo al presidente Javier Milei, también mostró su malestar por la factura de luz que le llegó a su comercio. Y es que fue de casi medio millón de pesos, según lo que publicó en sus redes sociales. “La fiesta la seguimos pagando los ciudadanos de bien”, escribió.

Cuggini se quejó a través de su cuenta de X. “Así nos fundimos las PyME. Me llegó una nueva factura de luz. La fiesta la seguimos pagando los ciudadanos de bien”, afirmó. Luego, dio detalles sobre el precio que vino en la boleta: “$498.000 más retroactivo de $78.700 = $576.700″.

“Fin”, lanzó así un dardo al vocero presidencial, Manuel Adorni, a quien etiquetó en el posteo y quien siempre cierra sus mensajes en las redes sociales de esa forma.

La reacción de Cuggini llamó la atención no solo por el monto de la boleta sino porque el peluquero manifestó en varias oportunidades su apoyo a Milei y al plan que quería llevar adelante: de hecho tiene varias fotos con el Presidente e incluso explicó por qué lo votó. “Desde que empecé a votar, en 1983, siempre voté a ‘cuerdos’, cuerdos capaces, decían. Y mirá cómo me dejaron a la pobre Argentina, mi país. Lo destruyeron, nos robaron, se enriquecieron, mintieron, nivelaron para abajo y atrás”, publicó a fines de noviembre, luego de que el libertario le ganara en segunda vuelta al candidato de Unión por la Patria y exministro de Economía, Sergio Massa.

“Yo les respondí [a los de su peluquería]: capaz que este loco lindo nos saca adelante de una vez por todas a todos los argentinos. Supuestamente siempre voté a los cuerdos y me cagaron. Fuerza Presidente. Esta vez los ciudadanos de bien estamos representados. Viva el loco, viva mi presidente”, agregó.

A través de los incrementos en las tarifas el Gobierno espera ahorrar un 0,55% del PIB este año en la disminución de subsidios.

LA NACION

Temas Alejandro Fantino