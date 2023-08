escuchar

La vicepresidenta Cristina Kirchner cruzó al expresidente Mauricio Macriy le atribuyó haberle echado la culpa al Fondo Monetario Internacional (FMI) del cepo al dólar vigente en la Argentina. Además, le pidió “que se haga cargo” por el crédito internacional tomado durante su gestión. “¿En serio? ¡Me estás jodiendo! ¿Cómo que el Fondo ya está acá? Si lo trajiste vos, papi. Hacete cargo de algo alguna vez en tu vida. Por Dios!”, expresó esta tarde la titular del Senado en su cuenta de Twitter.

¿En serio? ¡Me estás jodiendo! ¿Cómo que el Fondo ya está acá? Si lo trajiste vos papi… Hacete cargo de algo alguna vez en tu vida. Por Dios! https://t.co/WhbBd0BxZl — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 8, 2023

De esta manera, Kirchner hizo referencia a lo expresado anoche por el exmandatario en una entrevista televisiva en el canal TN. Macri afirmó anoche que el FMI “propició este cepo asesino, todo este desastre, y va a tener que decir, si el programa que presentamos es suficientemente serio, ya que ya está acá, va a tener que decir ‘avalo esto’. Eso va a ser una ayuda enorme a lo que viene”.

Por otra parte, el expresidente consideró que “es mentira que el FMI es gente mala”, sino que “son países que ayudan a otros países, que hacen cosas para salir adelante”.

“No es un negocio, lo hacen para ayudar. Nos pide que seamos normales, como Paraguay, como Chile, que no tienen déficit”, indicó.

La advertencia de Macri de que el Gobierno embargó reservas de oro

Anoche el expresidente dijo que el Gobierno “ha vuelto a tirar las reglas por la ventana” y denunció que está “embargando las reservas de oro. Están hipotecando el futuro”. El exmandatario y líder de Pro se mostró en sintonía con el plan de Patricia Bullrich. “Hay que levantar el cepo cuánto antes”, indicó. Sin embargo, no dio un apoyo explícito a ninguno de los dos candidatos de Junstos por el Cambio.

“Este Gobierno es el peor de la vuelta de la democracia, están vaciando el Banco Central, adelantan impuestos del año que viene, se gastan los yuanes, y ahora, por primera vez, han embargado las reservas de oro, y una bola de importaciones que no para. Por suerte, es el final. No va a ser fácil: la herencia es mucho peor de la que recibí. Hay que ser consciente que este nivel de deterioro cultural no creo que lo hayamos vivido antes”, alertó.

Cuando se le preguntó, en concreto, por su preferencia en la interna de este domingo 13 de agosto, Macri señaló primero que Patricia Bullrich “cree con razón” que los argentinos están más inclinados a apoyar el cambio profundo, mucho más que “en 2015″. Luego, sostuvo que esa parte es la que lo diferencia de Larreta. “Horacio cree, y lo he discutido con él muchas veces, que hay que consensuar. No creo que consensuar con los que fueron responsables de esto sea el camino”, explicó y añadió: “Pero ahora tengo la mira puesta en la unidad”.

“¿Por quién va a votar el próximo domingo?”, le preguntó el periodista Joaquín Morales Solá. Y el expresidente sonrió. Sin embargo, aclaró: “Yo estoy convencido de que el cambio tiene que ser rápido y profundo”. “Por Jorge Macri voy a votar seguro”, sostuvo.

LA NACION