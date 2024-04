Juan Manuel Casella apuntó contra el silencio de la UCR sobre la candidatura de Lijo a la Corte y denunció “un pacto de impunidad preelectoral”

Escuchar

Exlegisladores radicales reclamaron a sus senadores que se opongan a la designación del juez federal Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema de Justicia, pidieron al partido que se pronuncie expresamente en contra el candidato y denunciaron que hay un pacto de impunidad entre el presidente Javier Milei y el kirchnerismo detrás de esta postulación.

A un mes de ese reclamo, presentado a través de una carta pública firmada entre otros por Juan Manuel Casella, Elva Roulet, Raúl Galván, Elsa Kelly y el constitucionalista Antonio María Hernández, el Comité Nacional de la UCR, que preside Martín Lousteau, mantiene su silencio. En diálogo con LA NACION, Casella reafirmó el rechazo a la postulación de Lijo y el reclamo a los senadores de la UCR para que no la avalen, ni con su voto, ni con su ausencia . El referente radical dijo que es necesario que el partido se pronuncie en contra de Lijo para que, de ese modo, los legisladores no puedan sustraerse a esa política partidaria a la hora de votar.

–¿Por qué se pronunció en contra de la postulación de Lijo?

–Soy abogado y por lo tanto tengo el concepto claro de lo que debe ser un juez de la Corte; y además soy radical, por lo que quiero una Justicia independiente con la adecuada división de poderes. La función del juez Lijo es operar en la Justicia, de manera que su eventual llegada a la Corte terminaría distorsionando el concepto de autonomía del Poder Judicial . Hay otros operadores en la justicia, como Daniel Angelici, que es un notorio operador, pero todo es mucho más grave cuando se trata de un juez, o del hermano de un juez, cuando actúa con su protección.

–El radicalismo no se pronunció sobre la candidatura de Lijo…

–Nuestra nota es del 27 de marzo y desde entonces hubo algunas voces aisladas. Pero esto hay que hacerlo público, sobre todo cuando la conducción partidaria está silenciosa . Ahora hay algún pronunciamiento aislado, pero no hay una manifestación formal del Comité Nacional del radicalismo. Reclamamos al Comité Nacional que se pronuncie en defensa de la autonomía del Poder Judicial . Martín Lousteau habló de que debería ser una mujer, por la paridad de género, y está bien dicho eso en cuanto al género, pero el rechazo de Lijo debería darse porqué no ofrece la necesaria garantía de independencia.

El juez Ariel Lijo Archivo

–¿Por qué hablan de un pacto de impunidad?

–Por la actitud de Cristina Kirchner y del peronismo, que se mantuvieron silenciosos . Cristina Kirchner está pensando en su situación judicial. Como cualquier persona que está condenada y acusada en otras causas, se pasa el día pensando en su situación judicial y de ahí a llegar a un acuerdo político de impunidad, hay un paso.

–¿Por qué cree que Milei haría un pacto de impunidad con el kirchnerismo?

–Esto es una opinión, pero creo que se trata de un pacto de impunidad preelectoral . Cuando se produce el apoyo de Sergio Massa a la candidatura de Milei, lo que hace es dividir el voto opositor. Massa no solo lo sustenta con candidatos, sino que además –dicen– que con algún apoyo financiero. Y en ese apoyo tiene que haber una acción a cambio, que es ayudar a Cristina Kirchner para que no aparezca condenada. Esto es una opinión mía, lo subrayo, no hechos, sobre los que no tengo pruebas.

–¿Pudieron persuadir a los senadores radicales de que mantengan esta posición?

–Dimos a publicidad la carta, incluyendo que deben votar en contra y además que no deben ausentarse en el momento de la votación . El porcentaje de mayoría que se requiere es de los dos tercios de los senadores presentes, no del total de miembros, por lo que no deben levantarse e irse en el momento de votar como una manera de favorecer el porcentaje, ya que si salen del recinto disminuye la cantidad de votos positivos.

–¿Con su experiencia política, que cree que va a suceder?

–No sé lo qué va a pasar, no sé qué va a hacer el peronismo, que tiene 33 senadores y es el bloque mayoritario. No sé qué va a pasar con los radicales, pero tengo la esperanza de que los senadores radicales voten en contra de Lijo. No tengo la seguridad. No hay una definición del Comité Nacional, tampoco.

–¿Por qué insiste en la importancia de que la UCR se pronuncie oficialmente?

–Los partidos políticos funcionan con una conducción nacional y los bloques en las cámaras son sus instrumentos legislativos. En el Congreso, los bloques no deben resolver por sí solos, sino en conjunto con la autoridad partidaria. Si no se pronuncia el Comité Nacional los senadores se van a sentir más liberados a la hora de votar .

En la nota dada a conocer días atrás, los radicales que la firmaron expresaron que “ser juez supone inexcusablemente ser independiente e imparcial en el ejercicio de su función, conocer las causas y el derecho, tener prudencia, poseer conciencia social y compromiso de continuar su formación jurídica y humanista, justo y considerado con sus colaboradores y con los abogados y demás auxiliares de la Justicia y sobre todo humilde, no perdiendo de vista que –aunque ostente un cargo con honores– es un servidor de la sociedad”.

Y concluyeron que la postulación de Lijo no tiene estas características: “Esta definición nos lleva a preguntarnos si la nominación de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema se encuadra dentro de esos requisitos. La respuesta es totalmente negativa. Ese actual magistrado tiene acusaciones tan graves que, de ser ciertas, lo hacen de lo peor de los tribunales federales, y merecedor sin duda de un juicio político”.

“Ignoramos, aunque suponemos la existencia de oscuros pactos de impunidad, lo que ha llevado a un Gobierno proclamado anticasta a proponer a uno de sus más conspicuos integrantes . Reclamamos de todos y cada uno de los senadores de la Unión Cívica Radical que se opongan a ese intento de cooptar nuevamente a la Justicia, advirtiendo que no existe razón valedera alguna para entrar en un intercambio de favores con el actual Gobierno, ni con el partido justicialista kirchnerista.

Por eso hablaron de un “pacto de impunidad con el kirchnerismo” detrás de la postulación de Lijo. “El público reconocimiento de que el Gobierno espera el apoyo de los senadores peronistas para alcanzar los dos tercios necesarios para esa designación apunta con claridad a ese objetivo, atendiendo a los antecedentes del propuesto y a los riesgos que acechan a la expresidenta en el plano judicial”, sostuvieron.

“Los senadores de la Unión Cívica Radical no pueden aceptar esa maniobra, que limitaría la capacidad de decisión autónoma del cuerpo que constituye la garantía final de la libertad personal y la estabilidad jurídico-patrimonial para todos los argentinos. Los senadores radicales no deben dar la sensación de que carecen de la personalidad necesaria para resistir la presión de los operadores que, desde adentro o desde afuera de nuestro partido, trabajarán para impulsar ese nombramiento”, escribieron.

Y desafiaron a Milei a “eliminar la palabra casta de su vocabulario” a partir de esta postulación, “ya que seguir utilizándola con el sentido que hasta ahora le dio a ese calificativo, constituiría una grosera demostración de hipocresía”.

Firman la exhortación Raúl Galván, Juan Antonio Portesi, Jorge Sappia, Juan Manuel Casella, Elva Roulet, Antonio María Hernández, Guillermo David San Martín, Elsa Kelly, Luis Miralles, Juan José Giombini, Luis Podio, Ignacio Antonio Respuela, Julio Ginzo, Diego Barovero, Gunardo Pedersen, Enrique López, José Esteban Herrera, Luis Blanco, Jorge Lapeña, Rosana Galasi, Nicolás Teodosiu, Roberto Rodríguez Vagaría, Selva Valdez, Guillermo Faviano, Néstor Monea, María Teresa Flores, Roberto López Fagúndez, Guillermo Moreno Hueyo, Juan Carlos Guerra, Luis Podio, Ricardo Sánchez, Alfredo del Monte, Cecilia Campos, Gonzalo del Cerro, Marta Carraro, Martín Quintar, Víctor de Martino, Luis Folino, Omar Bruzzo, Mónica Mastandrea y Ramón Naveiro.

LA NACION