El cruce entre Luis Caputo y Ricardo Quintela por una dura frase del ministro sobre Axel Kicillof

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un fuerte entredicho el miércoles con el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, por una frase del titular del Palacio de Hacienda contra Axel Kicillof -sostuvo que nunca será presidente-. En una entrevista, Quintela amenazó con investigarlo si el peronismo logra volver al poder en 2027, lo que llevó a Caputo a tildarlo de “matón de barrio”.

El comentario del funcionario que responde a Javier Milei tuvo lugar el martes en el Cambras Business Day, evento que organiza la cámara empresarial brasileña en la Argentina. En tono electoral, Caputo dijo: “Puede haber un shock externo, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina”. Y fue más lejos: pronosticó que Javier Milei ganará las elecciones de 2027 “por paliza en primera vuelta” y aclaró: “No lo digo con soberbia, sino que es efectivamente lo que pienso”.

El ministro de Economía, Luis Caputo Rodrigo Néspolo

Estas palabras calaron hondo en Quintela, quien ofreció respuesta a sus dichos un día después. Sostuvo que los comentarios de Caputo hacia Kicillof demuestran un desconocimiento por parte del ministro sobre la realidad del país: “No conoce el país Caputo, no sabe los problemas que tenemos. No tiene una visión integral”.

“No conocen el país porque no lo visitan, no saben cuáles son los problemas. Nunca desembarcaron en una provincia y se fijaron con lo que pasa con la gente. No conocen la idiosincrasia ni el potencial de cada región. Lo único que conocen es de políticas para beneficiar a un grupo selecto de la Argentina y del extranjero”, agregó.

Ricardo Quíntela, gobernador de La Rioja Fabián Marelli

Y cerró al anticipar: “Lo vamos a investigar cuando lleguemos al poder. Vamos a hacer lo que nunca hicimos, que es investigar qué sucedió en esta gestión. Por eso, los inversores tienen que tener cuidado”.

La réplica de Caputo no se hizo esperar. Pasado el mediodía, recogió el guante y se volcó a la red social X para polemizar con Quintela. “Ya estuvieron [en el poder] y lo hicieron gobernador [a Axel Kicillof], porque para eso ustedes utilizan el poder de Estado”, arremetió el ministro de Economía.

La respuesta de Luis Caputo a la advertencia del gobernador riojano Ricardo Quintela Captura de Pantalla

“Tuvieron que inventar entonces que mi familia había atentado contra la vicepresidenta”, recordó el funcionario, en alusión a las acusaciones contra la empresa Caputo Hermanos de haber financiado el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner -que tuvo lugar el 1 de septiembre de 2022-.

En julio de 2023, la exmandataria había solicitado la indagatoria de Rossana Caputo, representante de la firma, por su vínculo con Jonathan Morel, líder de Revolución Federal y quien -según la declaración del propio Morel- realizó diversos trabajos de carpintería para la hermana del ministro.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y el motivo de la discusión entre Caputo y Quintela Prensa PBA

El ministro de Economía concluyó su tuit con una chicana: “Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar bien su provincia que, por su culpa, es un verdadero desastre. Por ejemplo, por no adherir al RIGI está privando a los riojanos de más empleo, recursos y mejores salarios”.