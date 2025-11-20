El curioso mensaje de Patricia Bullrich sobre la tanda de DNI que salieron con su firma

Tras modificarse hoy el organigrama estatal, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se expresó con humor sobre el reciente traspaso del Registro Nacional de la Personas (Renaper) del área que comanda a la cartera de Interior. Así, la funcionaria bromeó con que ahora circulará una “edición limitadísima” de DNI que saldrán con su firma.

“DNI: Bullrich version. Edición limitada. Sin Stock”, bromeó la ministra en un posteo de X, que acompañó con una imagen que emula una promoción y en la que se puede ver un DNI con su firma.

“Si la última semana te hiciste un DNI nuevo, lo vas a tener firmado por mí. Cuidalo, no lo pierdas. Es una edición limitadísima. Ahora le toca al Colo”, completó Bullrich en relación a la tanda de documentos que salieron bajo su tutela, luego que días atrás se le asignara por decreto al Ministerio de Seguridad la “conducción plena de la política migratoria del país”.

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 20, 2025

Más precisamente hace 9 días, y horas antes de la jura de Diego Santilli como ministro del Interior, el poder Ejecutivo traspasó áreas clave como Turismo, Ambiente, Deportes, Renaper y Migraciones desde Interior hacia la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Seguridad.

En el caso de la cartera que conduce Bullrich, se le había concedido el control de la Dirección Nacional de Migraciones, la registración e identificación de las personas y la administración del Renaper y la subsecretaría de Deportes, a cargo de Daniel Scioli.

Horas después de haberse publicado el Decreto793/2025 en el Boletín Oficial, desde la Casa Rosada hablaron de un “error”, mientras que voces más críticas apuntaron a una delimitación de las atribuciones a Santilli, según pudo saber LA NACION, lo que suscitó un evidente malestar en el entorno del exdiputado del Pro.

Sin embargo, el equipo del Ejecutivo subsanó la cuestión y firmó el miércoles por la noche el Decreto 825/2025, publicado en el Boletín Oficial, que volvió a modificar el organigrama del Estado. De este modo, Santilli se quedó con Renaper, Deportes y los feriados.

Además de los feriados y el deporte, el exdiputado de Pro también asume llevar el seguimiento de “actos de carácter patriótico, efemérides, custodia de emblemas y símbolos nacionales, uso de emblemas y símbolos extranjeros e intervenir en lo relativo a la construcción y emplazamiento de monumentos”, según detalla el DNU.

Al mismo tiempo, nuclea “el Archivo General de la Nación, la declaración del estado de sitio y sus efectos, las relaciones con las provincias, aguas de los ríos interprovinciales y sus afluentes, la elaboración de las políticas para el desarrollo integral de las áreas y zonas de frontera, y la programación y ejecución de la legislación electoral y el empadronamiento de los ciudadanos”.

En tanto, Jefatura de Gabinete, hoy a cargo de Manuel Adorni, absorbió las secretarias de Turismo y Ambiente, también encabezadas por Scioli. En el caso del Ministerio de Seguridad mantendrá bajo su control la Dirección de Migraciones.