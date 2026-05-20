Patricia Bullrich se diferenció otra vez de Adorni y presentó por anticipado su declaración jurada

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a diferenciarse del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al presentar su declaración jurada antes de la fecha de vencimiento. Bullrich se convirtió así también en la primera representante libertaria en presentar su declaración patrimonial de bienes.

Así lo confirmó LA NACION de acuerdo al sistema administrativo del Senado, uno de los dos pasos donde debe impactar la presentación de la senadora. La otra instancia es la Oficina Anticorrupción (OA), donde deberán ir impactando hasta el 31 de julio las presentaciones de todo los funcionarios públicos.

Según corroboró este diario en el sistema del organismo, la única declaración presentada cercana al Gabinete, es la de Francisco Adorni, hermano menor del ministro coordinador, y quien en las últimas horas presentó una rectificación de su declaración. Legislador bonaerense, el menor de los hermanos también fue denunciado y es investigado por la justicia penal.

Quince días atrás, Bullrich rompió el silencio en el marco del caso que involucra al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito y le pidió que presentara “de inmediato” su declaración jurada.

“Desde mi punto de vista, la presentación tiene que ser de inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla.¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora? Es bastante fácil hacerla si tenés la del año anterior", dijo la exministra, en declaraciones a A24.

Su irrupción derivó en que el presidente, Javier Milei, interviniera para contener la interna, y desde Estados Unidos, en el marco de su último viaje, aseguró: “Patricia spoileó a Manuel, adelantó lo que efectivamente va a suceder, que Manuel tiene ya los números, la tiene lista”, dijo Milei en LN+, en un intento de relativizar los cortocircuitos en el Gobierno por la situación judicial y patrimonial de su jefe de ministros.

Sin embargo, pese al anuncio del mandatario, pasaron 15 días y Adorni no presentó la declaración. De hecho, pocas horas después de los dichos del mandatario, desde el círculo cercano del funcionario ya dejaban saber que no la presentaría hasta fin de mes.

La presentación de Bullrich, a la que accedió este diario por medio de fuentes administrativas del Senado, se terminó en la tarde del martes, según consta el horario en el expediente. Y luego se presentó en la Dirección General de Auditoría y Control de Gestión de la Cámara alta, este miércoles.

Patricia Bullrich en el ingreso a la Casa Rosada Santiago Filipuzzi

Por su parte, Adorni desde el pasado 8 de marzo quedó en el centro de una serie de revelaciones sobre su patrimonio y viajes, lo que es objeto de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

El caso lleva 73 días. Desde su comienzo, el Gobierno perdió el control de la agenda pública y Adorni quedó corrido de su rol de vocero. Dio solo tres conferencias de prensa en ese lapso en las que no despejó las dudas sobre el crecimiento de su patrimonio desde que asumió en la función pública. En el Gobierno hay preocupación sobre la falta de una estrategia para salir del caso y poder dar vuelta de página.

En paralelo a eso, los hermanos Javier y Karina Milei le reiteraron su apoyo irrestricto a Adorni desde que comenzó el caso. Y lo hicieron tanto en público como en privado. También en las redes sociales.

En la Casa Rosada insisten en el que caso quedará “terminado” una vez que Adorni presente su declaración jurada. “Los números le cierran”, aseguraron en su entorno.

Dos semanas atrás, tras las declaraciones de Bullrich primero y Milei después, ante las consultas de LA NACION respecto de las fechas estipuladas para la presentación, fue que cerca del jefe de Gabinete sugirieron que sería alrededor de fin de este mes. “La fecha andará por ahí, lo antes que se pueda”, señalaron, sin dar precisiones.

El 31 de mayo es la fecha inicial en que vence el plazo para la presentación de las declaraciones juradas ante la OA. Luego se habilitó una prórroga hasta el 31 de julio, aunque cerca de Adorni insisten en que nunca evaluaron estirar la presentación hasta ese plazo.