El Gobierno modificó la Ley de Ministerios: Scioli pasa a la órbita de Adorni y Renaper queda bajo el control de Santilli

En medio del reordenamiento de las funciones del Gabinete, el Gobierno modificó la Ley de Ministerios y asignó el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y el área de Deportes al Ministerio del Interior, que comanda el flamante funcionario del Gabinete Diego Santilli. Antes de su jura, el Renaper había pasado a Seguridad, bajo la órbita de Patricia Bullrich. En tanto, las áreas de Turismo y Ambiente quedaron bajo la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni.

El equipo del Ejecutivo firmó el miércoles por la noche el Decreto 825/2025, publicado en el Boletín Oficial. De acuerdo al texto, Santilli se quedó con Renaper, Deportes y los feriados; Turismo y Ambiente los absorbió Adorni.

De esta manera, la Dirección de Migraciones es la única que seguirá en el lugar al que fue traspasada la semana pasada: el Ministerio de Seguridad. En Casa Rosada explicaron que se trata de una decisión en línea con la búsqueda de agilizar trámites del área y de crear una Policía de la Frontera.

Marcha atrás

Los cambios comenzaron a darse a través del Decreto 793/2025, publicado el martes 11 de este mes en el Boletín Oficial, en el que el Poder Ejecutivo modificó la Ley de Ministerios y traspasó tres áreas clave del Ministerio del Interior a la Jefatura de Gabinete, entre ellas Turismo, Ambiente y Deportes, en detrimento del Ministerio del Interior. Lo mismo sucedió con la Dirección de Migraciones y el Renaper.

Todo fue horas antes de la jura de Santilli; poco después desde Casa Rosada hablaron de un “error” y otras voces más críticas apuntaron a una delimitación de las atribuciones del nuevo ministro, lo que luego fue subsanado con este nuevo decreto.

Diego Santilli Fabián Marelli

Tal como publicó LA NACION, había enojo en el entorno de Santilli antes de su asunción por las funciones recortadas. “Hay cosas que me generan dudas, como por ejemplo el Renaper, que ha sido y es parte del uso civil, ¿por qué va al Ministerio de Seguridad?”, dijo el día de la jura el diputado Cristian Ritondo, socio político de Santilli.

Respecto a Scioli, cuyo cargo había quedado en duda luego de la salida del jefe de Gabinete anterior, Guillermo Francos, en la secretaría aguardaban por estos días la ratificación del pase hacia la Jefatura de Gabinete. Un movimiento que, según distintas fuentes, “tiene que ver con proteger a Daniel” de posibles cambios que hubiese puesto en marcha Santilli si él tomaba el control del área.

Noticia en desarrollo