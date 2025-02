El Departamento de Justicia de EE.UU. ya analiza si hubo delito en la creación y el colapso de $LIBRA

A una semana del lanzamiento y colapso de la “memecoin” $LIBRA, la maquinaria del Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ, por sus siglas en inglés) comenzó a moverse, confirmaron a LA NACION fuentes de ese país.

La recolección y análisis inicial de datos recayó en los expertos de la Sección Fraudes de la División Criminal del Departamento de Justicia, un área especializada en delitos económicos y financieros complejos y los casos de corrupción cometidos por empresas o ciudadanos estadounidenses en el extranjero.

La reacción del Departamento de Justicia se produjo tras recibir al menos un “reporte de operaciones criminales” contra los responsables de $LIBRA, una presunta megaestafa por entre 87 millones y 107 millones de dólares, que afectó a miles de inversores de la Argentina, Estados Unidos y otros países, e impactó en empresas del mundo cripto como KIP Protocol, Jupiter y Meteora, donde cayó uno de los máximos ejecutivos.

Ese “reporte de operaciones criminales” señaló de manera explícita el rol que asumió el presidente Javier Milei durante el lanzamiento y colapso de $LIBRA, con dos posteos en X, e identificó también como responsables al estadounidense Hayden Mark Davis, al singapurense Julian Peh y los “empresarios” argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, de origen español.

Hayden Davis - Mauricio Novelli - Sergio Morales - Manuel Terrones Godoy.

Durante o después de la recolección y estudio de datos preliminares, el Departamento de Justicia podría expandirse a un “trabajo inter agencias” o “grupo de tares” -en inglés, “task force”-, que en casos similares anteriores abarcaron a agentes y funcionarios de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Interior (DHS), en coordinación con la Comisión de Valores (SEC), y que registraron “arrepentidos” y acusados que optaron por declararse culpables.

Consultado por LA NACION de manera oficial, el Departamento de Justicia no respondió desde el jueves las preguntas que solicitó que se enviaran por correo electrónico, en tanto que un portavoz de la SEC indicó el viernes que no haría comentarios “sobre la existencia o no existencia de una posible investigación”.

“Malos actores”

La respuesta formal de la SEC se produjo sólo horas después de que la Comisión de Valores anunciara la creación de la Unidad de Tecnologías Ciber y Emergentes (CETU, por sus siglas en inglés) con el fin específico de “proteger a los pequeños inversores de los malos actores en el espacio de las tecnologías emergentes”.

La unidad, que reemplaza a la antigua Unidad Ciber y de Activos Criptos de la SEC, perseguirá “a aquellos que buscan tergiversar la innovación para perjudicar a los inversores y disminuyen la confianza en las nuevas tecnologías”, lo que ejemplificó con las “estafas que apelan a la tecnología blockchain y criptoactivos”.

El viernes 14, un minuto después de las 19 (dos horas menos en Nueva York), el presidente Javier Milei abrió las puertas a un escándalo que le valió denuncias penales y un pedido de juicio político en la Argentina. Publicó en la red social X un mensaje sobre un “proyecto privado” que afirmó que se dedicaría “a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”. Cuando el negocio terminó mal, planteó (tres días después) que quienes operaron con el token debían saber los riesgos, que equivalían a apostar en un “casino” o jugar a la “ruleta rusa”.

El tuit de Milei, que más tarde borró Captura

El rostro más visible detrás del lanzamiento y colapso de $LIBRA fue el Hayden Mark Davis, un estadounidense de 28 años cuyos allegados afirman que hasta hace unos días se encontraba en Dallas, Texas, donde contrató custodia privada y se marchó a un lugar secreto ante las amenazas que dijo afrontar.

Sólo horas después del colapso de $LIBRA, Davis contrató una abogada en la Argentina, Yanina Nicoletti, especializada en Derecho Penal Tributario y en Delitos Económicos Complejos, como también en Estados Unidos. Todos le recomendaron que no concediera más entrevistas a la prensa porque sus declaraciones podían incriminarlo aún más, según reconstruyó LA NACION.

Pero, ¿qué admitió en las dos entrevistas que concedió al periodista y youtuber Stephen Findeisen, más conocido como “Coffeezilla”, y al inversor y “celebrity”, Dave Portnoy? Entre otros posibles delitos, que participó en la manipulación de la cotización de $LIBRA y de una memecoin anterior, $Melania, que entregó información privilegiada a terceros, que ejecutivos de las plataformas involucradas en el lanzamiento de $LIBRA también habrían violado la ley, y que él retiene bajo su control dinero de inversores, con la excepción del propio Portnoy, a quien le devolvió US$5 millones que había invertido en $LIBRA y perdido, según admitieron ambos.

Estafa, FBI y prisión federal

Máximo ejecutivo de la firma Kelsier Ventures, con domicilio legal en Delaware, Hayden Davis figura en el website oficial de esa firma junto a su hermano Gideon, en tanto que su padre, Charles Thomas Davis, aparece como “chairman” de todo el grupo, tras un pasado delictivo que él mismo relató.

Según sus propias palabras, el “chairman” de Kelsier Ventures perpetró años atrás una estafa, lo investigó el FBI, fue condenado, sirvió al menos un año en una prisión federal, para luego convertirse en pastor, ser el dueño de una cadena de restaurantes en la Costa Oeste de Estados Unidos y, por último, poner un pie en el mundo cripto, donde todos lo apodan “Dr. Tom”.

Los primeros pasos del Departamento de Justicia se dan, en tanto, mientras que al menos un estudio jurídico neoyorkino abocado a la protección legal de consumidores digitales, Burwick Lawy, “explora potenciales avenidas” para recuperar el dinero de los más de 200 clientes que representa de la Argentina, Estados Unidos y otros países. Según el buffet, “la situación todavía se está desarrollando y evoluciona rápidamente”.

Hugo Alconada Mon Por