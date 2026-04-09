El detalle del regreso de Adorni y su esposa de Nueva York: ella pagó US$5154,55 y al vuelo de él lo reservó “Jefatura”

El fiscal federal Gerardo Pollicita tiene en su poder la información sobre el vuelo de regreso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, de Estados Unidos a la Argentina, cuando ella lo acompañó a su viaje oficial.

Angeletti pagó US$5154,55, algo parecido a lo que había dicho Adorni cuando intentó justificar el viaje de su mujer. Los dos volaron por Delta y no lo hicieron en clase turista: él viajó en el asiento 1G y ella, en el 1C.

El vuelo de él figura como reservado por “Jefatura.gob.ar”, con la marca de “misión oficial”, informaron fuentes con acceso a la causa. Salió 4910,35 dólares.

Los dos habían viajado, a la ida, en el avión oficial con el presidente Javier Milei, que dejó Nueva York antes que el jefe de Gabinete y voló a Chile para la asunción de José Kast. Adorni se quedó en Estados Unidos, donde se desarrollaba la Argentina Week. Su esposa lo acompañó.

Cuando se conoció el viaje de su mujer y las críticas de la oposición se multiplicaban, Adorni intentó justificar la presencia de ella. Dio una entrevista a A24 diciendo que él se estaba “deslomando” en Nueva York y que quería tener a su lado a su “compañera de vida”. Alegó que eso no le costó nada al Estado y confirmó que compartía con él el hotel -de lujo- en el que se instaló la comitiva presidencial. Dijo además que ella lo ayudaba en el viaje (no precisó si se trató de una ayuda profesional) y que tenía una “actividad” a desarrollar en Nueva York, aunque no dijo cuál. Angeletti se presenta a sí misma como “coach ontológica y de vida”.

“Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348″, dijo Adorni en aquella entrevista. “Pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”, afirmó entonces.

El regreso del matrimonio de los Estados Unidos fue el 14 de marzo pasado, en el vuelo DL 115, que salió a las 22:25 y arribo a Ezeiza a las 10:15 del día siguiente. Fue un vuelo directo, sin escalas.

El boleto de Adorni fue emitido el 24 de febrero. Él no despachó valijas. En cuanto a Angeletti, el ticket se emitió el 25 de febrero y ella despachó dos valijas.