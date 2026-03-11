Manuel Adorni explicó por qué viajó con su esposa en el avión presidencial a la gira del Gobierno en Nueva York

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó por qué su esposa, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial junto con la comitiva del Gobierno, para participar de la “Argentina Week” en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Según indicó el funcionario nacional fue deseo suyo que lo acompañara y aseguró que no se requirieron mayores gastos del Estado.

Este domingo, durante las primeras actividades del Ejecutivo en Nueva York, se dio a conocer una fotografía en donde se vio a la esposa de Adorni junto a la comitiva presidencial en la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en Queens. Esto disparó un pedido de informe de la oposición y especulaciones en torno a que se permita el traslado de familiares de funcionarios a bordo del ARG-01.

Avión presidencial estacionado en la plataforma sur de Aeroparque Soledad Aznarez

Consultado al respecto el martes por la tarde durante una entrevista en el canal A24, Adorni confirmó que Angeletti se sumó a la comitiva desde su despegue en Buenos Aires y argumentó: “Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348 (...) Pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que mi mujer me acompañara”.

A raíz de su pedido, sostuvo que Presidencia “la invitó” para que lo acompañe en el avión presidencial “porque no había otra forma”. “Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe”, insistió y agregó: “De hecho me iba a acompañar con el pasaje pago”. “Los gastos del avión presidencial, más allá de que viaje ella o no, no tienen gasto adicional”, repitió.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la recepción y jornada de networking en el marco de Argentina Week 2026, en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York Presidencia

Según aclaró Adorni, todo lo correspondiente al traslado, la comida y la movilidad en el exterior corren por cuenta propia. “Los gastos de ella se los paga ella, el vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado”, planteó.

“Vengo una semana a deslomarme acá, como todos los que vienen a Nueva York. Yo quería que me acompañe porque es mi compañera de vida y me da una mano acá. Más allá de que en paralelo iba a venir porque tenía una actividad”, dijo Adorni y enfatizó: “No le sacamos un peso al Estado”.

En ese sentido, consultado sobre el pedido de información que presentó la oposición en el Congreso, Adorni minimizó la medida y esgrimió: “Que haga lo que quiera la oposición”. “Sobre mi vida privada yo no hablo. Siempre son los mismos los denunciadores seriales. Si es algo de mi vida privada que no amerita explicar, no lo voy a explicar”, respondió.