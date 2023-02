El día en que Agustín Rossi asumió en la jefatura de Gabinete su exnovia renunció a un cargo en el área

escuchar

Agustín Rossi asumió ayer como jefe de Gabinete tras la salida de Juan Manzur del área. Durante la misma jornada renunció al cargo de asesora ad honorem que tenía allí su exnovia, Carmela Moreau. El detalle no pasó desapercibido en el oficialismo, que leyó en lo sucedido un desplante por tener que trabajar con él, con quien mantuvo una relación personal entre 2016 y 2018 que sorteó dificultades como los 22 años de diferencia entre ambos y la búsqueda de armar una familia ensamblada.

En su carta de renuncia, Moreau le apuntó con dureza al presidente Alberto Fernández y a su gestión, a la que escribió: “Motiva esta decisión de carácter indeclinable, el hecho de que el rumbo trazado en 2019 cuando se constituyó el frente político que logró vencer en el plano electoral a la alianza neoliberal Cambiemos, distó de ser el que finalmente se imprimió en distintas áreas del gobierno en estos más de tres años de gestión”.

La extensa carta de dimisión de Moreau, que incluyó una carilla y despertó comentarios en el oficialismo como “casi le compite a Matías”, por Kulfas el exministro que se fue con una misiva de varias páginas. No fue la única apreciación. “Hace tres años que somos gobiernos, 15 meses que La Cámpora salió a renunciar públicamente diciendo que cambió el rumbo y renuncia el día que asume el ex y la liga Alberto que en esta no tiene nada que ver”, se preguntó entre risas y resignación un funcionario del oficialismo. “Lo que nos faltaba a nosotros es un culebrón. De eso sí que no habíamos tenido”, ironizó otro funcionario ante LA NACION.

Renuncio al cargo -ad honorem- de Asesora de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.



Motiva esta decisión, el hecho de que el rumbo trazado en 2019 dista de ser el que finalmente imprimió el gobierno en estos más de 3 años de gestión. pic.twitter.com/xmryTdVX2y — Carmela Moreau (@CarmelaMoreau) February 15, 2023

El perfil feminista de Moreau, comprometida con que haya nuevos derechos para las mujeres, fue uno de los lazos que recogieron en las filas del gobierno para bajarle el tono a sus críticas, las cuales tampoco consideraron “para nada gravitantes”. “Pudo trabajar un año y medio con (Juan) Manzur y ahora viene a criticar el rumbo de gestión? Era mejor si se iba en silencio”, deslizaron en referencia a que la joven trabajo activamente con el tucumano, cuya postura en derechos como el aborto legal, causa que militó Moreau, dista mucho de sus convicciones. En el Gobierno también hubo quienes aseguraban que Moreau ya se venía “sintiendo incómoda con la gestión” y que la designación de su ex “aceleró” la salida.

Moreau, cuando tenía otra opinión de Fernández y su gestión

Los más memoriosos recordaban que la relación entre Moreau, hermana de Cecilia, presidenta de la Cámara de Diputados e hija de Leopoldo, el radical devenido en ferviente kirchnerista, no terminó de buena manera y que así lo había hecho saber públicamente ella en sus redes. Fue en alusión al poste en Instagram en el que sostuvo: “Los hombres de mi vida siempre me lastimaron y lesionaron mi autoestima. Las mujeres de mi vida siempre estuvieron ahí cuando las necesité. Más mujer que nunca. Más consciente de la necesidad de un mundo distinto, con más de ellas y menos de ellos”.

El inicio de la relación, como contrapartida lógica, los mostró enamorados, recorriendo rutas y tomando mates en el camino, mientras Rossi buscaba candidatearse. Durante ese tiempo, él incluso renovó su look y se sacó su histórico bigote. “Hoy lo despedí. Me acompañó desde mis inicios militantes, allá en los 80, contra la dictadura. Estuvo cuando fui concejal, diputado y Ministro de Defensa. Conoce a mis 4 hijos tanto como yo”, escribió en sus redes el flamante jefe de ministros a lo que Carmela lo elogió entonces con un comentario: “Hermoso”.

Pero esos tiempos quedaron atrás, junto con las declaraciones en las que contaban que querían formar una familia, ensamblarse con la que Rossi ya tenía y sumar hijos juntos, que incluso eran mayores que la joven.

Más de cuatro años después cada uno rehizo su vida. Carmela es hoy mamá de un bebé que suele mostrar en sus redes y él no duda en mostrar su amor por una abogada rosarina, Raquel Pezzelato, que también muestra su relación on Line. Sin embargo de acuerdo a lo que sucedió en las últimas horas y las lecturas compartidas por lo bajo en el oficialismo, los resquemores entre ambos no quedaron sepultados. “Puede decir lo que quiera, pero tirar al Gobierno cuando estuviste más de tres años adentro y te vas el día que asume tu ex, habla de otra cosa”, evaluó uno de los consultados.

