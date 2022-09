El día que 678 atacó a Magdalena Ruiz Guiñazú desde la TV Pública

Corría el año 2010 y hacía meses atrás que se había empezado a implementar la ley de medios. Sin embargo, el gobierno de Cristina Kirchner denunciaba que “grupos hegemónicos” frenaban su regulación, mientras que Canal 7 y, en particular, el programa 678 se exponía como el espacio que “garantizaba la pluralidad” de voces.

En ese contexto, la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú protagonizó un fuerte cruce con entonces ministro del Interior, Florencio Randazzo, en el que sostuvo que el programa del canal estatal calumniaba a algunos periodistas que pensaban distinto. Tras ello, 678 dedicó una emisión sobre el tema en la que los participantes opinaron sobre la periodista e hicieron fuertes acusaciones en su contra.

El cruce de Magdalena con Florencio Randazzo

La periodista Magdalena Ruiz Guiñazú entrevistó en mayo de 2010 al ministro del Interior de ese entonces, Florencio Randazzo y fue protagonista de un fuerte debate con el funcionario. Durante el intercambio, el jefe de la cartera política estaba desmintiendo las revelaciones que surgieron de la declaración judicial del exembajador en Caracas, Eduardo Sadous, que vinculaba las denuncias de supuestas coimas en el comercio con Venezuela con el renovado enfrentamiento de la Casa Rosada con algunos medios. “Todos los empresarios señalados desmintieron esa información que aparece en un medio nacional sin ningún tipo de sustento”, aseguró.

Cuando se le recordó que el caso había sido cubierto por la mayoría de los medios, añadió: “Esto tiene que ver con la pelea que se está llevando adelante en el Gobierno con la implementación de la ley de medios. Se lo tengo que decir con todas las letras: esto responde a otros intereses que no tienen nada que ver con las operaciones que se hicieron con Venezuela”.

En este punto, el ministro elogió el programa 678. “Este gobierno ha promovido una ley cuyo sentido es generar pluralidad de voces, mayor trabajo y mayor democracia en los medios. Para nada se puede acusar a este gobierno de estar en contra de los periodistas”, dijo. Y agregó: “678 es un programa que muestra una visión diferente a a la que tienen muchos medios. Lo que hace es pasar informes”.

Ante esto, la periodista cuestionó la producción del programa y manifestó: “Informes que son calumnias. Es un programa que se dedica a calumniar a los periodistas que les molestan”.

“Dejemos que eso lo elija el televidente. El programa muestra una cara diferente de la información”, insistió el ministro.

La réplica de la periodista no tardó. “Muestra cómo el Estado financia la calumnia y la maledicencia”, se despachó. “En democracia todas las opiniones son respetadas” continuó Randazzo. “No. En democracia es un ardid muy bajo, es llevar el debate a un nivel muy bajo”, concluyó Ruiz Guiñazú.

El ataque de 678 a Magdalena Ruíz Guiñazú

“Me imagino estimados colega que tenemos una caterva de cosas para contestar respecto de las afirmaciones de Magdalena”, comenzó el conductor del programa invitando a los periodistas a reflexionar sobre los cuestionamientos que habían recibido por parte de la periodista. “En el programa no nos metemos nunca en la vida privada de los periodistas sino que hablamos de lo que dicen y estamos habilitando a que hablen de lo que decimos”, planteó.

Y continuó: “Magdalena en un momento dice que hay una campaña contra los periodistas que piensan en contra del gobierno. Ese tipo de campañas las sentimos nosotros también. Yo siento que por pensar distinto a lo que piensa la mayoría del mundo periodístico realmente sufrimos una campaña en contra, que la vivimos desde hace más de un año en silencio”.

El conductor sostuvo en aquel momento que el canal del Estado era el único lugar donde se garantizaba la libertad de expresión en ese momento. “Nosotros no podríamos estar en otro lugar”, afirmó.

Por su parte, “Cabito” Massa Alcántara opinó también como columnista. “La considero a Magdalena una persona inteligente, me parece muy simplista el: ‘Le pagamos todos nosotros’. Eso descalifica al maestro que te aplaza o al policía que te pone una infracción. Me parece muy autoritario decir: ‘Porque yo te pago tenés que hacer lo que a mí me parece’”, había dicho.

Otra periodista presente en el piso defendió el trabajo del programa y dijo: “Ella dice que calumniamos y no que mentimos, no mentimos nunca. Puede no gustarle el archivo, pero es su archivo, no lo inventamos nosotros”. Y atacó: “Hay una enorme diferencia entre criticar a alguien y pedir que salga del aire y eso es lo que están pidiendo ellos. Eso es ser autoritario”.

También, otro integrante del programa la había acusado de ser cómplice de la dictadura. “No era el canal del Estado cuando era el canal de la Marina y le decía ‘señor presidente’ al dictador Videla”, había acusado.