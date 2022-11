El día que Patricia Bullrich y Hugo Moyano se dijeron de todo durante un debate en vivo

escuchar

Tras el cruce entre la líder del Pro Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel, resurgió un video de la exministra de Seguridad en el que mantiene una tensa discusión con el líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano. El encontronazo se produjo en Hora Clave (2001), programa de Mario Grondona.

Según el video compartido en +Realidad, por LN+, el encontronazo se produjo mientras hablaban sobre las mafias sindicales. “¿Por qué te haces la valiente?” comenzó por recriminarle Moyano a Bullrich, que en ese entonces desempeñaba funciones como ministra de Trabajo durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

“Había muchísima mafia. Yo me enfrente a esa mafia. No sé dónde estabas vos. Así que no te pongas en agresivo”, le contestó la actual referente opositora y precandidata a presidenta en 2023. “Yo no me fui del país”, insistió entones el expresidente del Club Atlético Independiente.

Y recibió una ácida acusación: “No te fuiste porque te habrá protegido la dictadura. El resto nos tuvimos que ir. Los que tenían arreglos con los militares fueron los únicos que se quedaron. Así que no te hagas el vivo. No te hagas el combatiente” . En esa línea, Bullrich denunció al sindicalismo por “llenarse los bolsillos”.

El tenso cruce entre Patricia Bullrich y Hugo Moyano en Hora Clave (2001)

“Los sindicalistas lo único que hacen hace años es llenarse los bolsillos con la plata de la gente. No jodas eh”, fueron las palabras exactas que utilizó. “A mi no me protegía la dictadura. No soy nadie”, se defendió una vez más el líder de Camioneros. Y atacó: “No te hagas la patriota porque acá nos conocemos todos”.

“¿Por qué te querés hacer la Virgen de Luján?”, preguntó a continuación. Sin bajar el tono combativo, Bullrich lanzó otro duro comentario: “No soy ninguna virgen pero tampoco robé nunca”. “Ahora se quieren hacer los grandes combativos pero lo único que tienen grande son sus casas y sus autos”, dijo para terminar.

El tenso reproche de Patricia Bullrich a Felipe Miguel

En la mañana del martes, apareció un video de un amenazante comentario que Bullrich le hizo a Miguel. “No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”, le asestó la titular de PRO al funcionario porteño cuando se acercó a saludarla en uno de los salones de la Sociedad Rural.

El malestar con Miguel, uno de los hombres de mayor confianza de Horacio Rodríguez Larreta -el competidor directo que tiene Bullrich en la carrera para quedarse con la candidatura presidencial de la coalición-, fue porque el funcionario venía criticándola seguido y con dureza en los medios de comunicación.

“La venía chuseando seguido y reaccionó. Patricia es así” , dijeron a LA NACION en su entorno, y desmintieron que haya tenido un coletazo durante los días posteriores.

"La próxima te rompo la cara", le dijo Bullrich a Felipe Miguel

El cruce se produjo la semana pasada, cuando el expresidente lanzó su libro “Para qué”. Tras el mensaje de Bullrich, el jefe de Gabinete porteño intentó apaciguar los ánimos con un abrazo y una palabras al oído, pero fue en vano. La presidenta de PRO se dio la vuelta e intentó dar por cerrado el episodio.

“Es bastante chocante, es un disparate. Me sorprendió. Una amenaza. La violencia nunca es aceptable y además, si es por opinar diferente, creo que se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadosos. Tampoco quiero generar de esto una bola de nieve. Me parece que esto cruza un límite”, afirmó Miguel en Radio Mitre.

Patricia Bullrich, en tanto, le respondió por la misma emisora y dijo que no le pedirá disculpas. “¿Yo? Más violento es a la presidenta del PRO y la persona que ha sido claramente antikirchnerista decirle que fue funcional al kirchnerismo. Dijo algo, que se banque las consecuencias de sus dichos”, señaló.

LA NACION