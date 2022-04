El diagnóstico de Facundo Manes sobre la “falta de liderazgo” de Alberto Fernández

El neurocientífico y actual diputado radical Facundo Manes participó esta noche de Comunidad de Negocios, por LN+, en donde habló sobre la coyuntura política en medio de una tensión creciente entre el oficialismo y la oposición.

En este contexto, luego de que el presidente Alberto Fernández diera un efusivo discurso de cara al 2023, y ante la posibilidad de que el oficialismo no logre un segundo mandato, Manes analizó al mandatario y sostuvo que “tiene una desconexión total con la realidad”.

“La sociedad está triste, está frustrada, muchos no comen, tienen mal nutrición, muchos se quieren ir, muchos no tienen trabajo, otros reclaman una estrategia colectiva y la política está discutiendo las próximas elecciones”, dijo esta noche.

En ese sentido, José Del Rio le consultó sobre los motivos por los que el Presidente puede estar viendo una realidad distinta a la que sucede en el país. “¿A qué se debe?”, le consultó el conductor.

Entonces, el neurocientífico se animó a predecir lo que puede estar ocurriendo en la psiquis del mandatario, en medio de una enorme presión. “Si uno no tiene bases fuertes de temperamento, personalidad o liderazgo, el poder lo cambia a uno”, explicó Manes. Y continuó: “¿Qué es el liderazgo? En cualquier actividad, es articular una misión, casi un propósito vital e ir hacia ahí quemando las naves, sacando a la gente de la inercia existencial. Un liderazgo que va para adelante. Acá tenemos una falta de liderazgo, donde el presidente no puede dirigir su espacio político”.

Manes consideró que “el Gobierno debería unirse” y que es fundamental para el país que haya un frente oficialista unido. Sin embargo, cuestionó: “El Presidente no habla de seguridad ni de trabajo ni de educación. Le habla a la que lo puso de presidente”, en referencia a la fuerte interna que se da en torno a la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Según sostuvo el legislador, el desafío por delante en el liderazgo del país está en cómo unir a una sociedad dividida y en cómo tratar de construir la resignación existente en esperanza. “La gran tarea que tenemos todos, no solo los dirigentes, es tratar de tener un nuevo clima de época. Hay que insertar a la Argentina en la productividad y el desarrollo para estar presentes en el mundo que viene”.

También, el científico observó: “Una sociedad deprimida, frustrada, es una sociedad que no puede producir”. Por lo tanto, Manes afirmó que debe haber un consenso si el país quiere progresar. “Se debe convocar a todos los argentinos para ver cómo encaramos un nuevo ciclo histórico”, dijo, y vaticinó: “Todavía tenemos una mentalidad de clase media, eso fue por la educación que tuvimos. Ahora, si no hay un gran cambio cultural, no habrá plan económico que funcione”.

Sobre el reciente impuesto de la renta inesperada que dispuso el Gobierno sobre el sector agroexportador. “El campo tiene un freno de mano”, dijo. En esta línea, sostuvo que la “Argentina tiene que diversificar la economía” para que no suceda que en cada crisis el país tenga que acudir al campo.

Por último, planteó: “No podemos permitirnos que uno de los principales empresarios de la Argentina [Marcos Galperin] viva en el exterior. Como la diáspora que tenemos afuera, de una riqueza intelectual de gente que se fue que sigue conectada al país. Liderazgos que convoquen van a volver a atraer a esa inteligencia argentina, que está por el mundo”.