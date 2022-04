Desde el gobierno porteño respondieron al exabrupto de Alberto Fernández junto a Mario Ishii

La administración porteña se refirió este jueves al exabrupto que el presidente Alberto Fernández protagonizó ayer en un acto junto al intendente de José C. Paz, Mario Ishii, cuando dijo en relación con las elecciones de 2023: “¡Un carajo estamos perdidos!”. Consultado al respecto en conferencia de prensa, el ministro de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, tildó de “irresponsable” el pronóstico del jefe de Estado por haberse dado en el marco de la actual crisis económica y en materia de seguridad.

“Lo que nosotros estamos haciendo día a día es gestionar para hoy. Estar hablando hoy de la elección del 2023 con picos de inflación como los que se están viviendo y con una inseguridad en el Conurbano y en otros lugares del país que está fuera de control nos parece una irresponsabilidad”, sentenció el funcionario en un acto junto al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Tras ello agregó: “Me parece que hay una confusión de tiempos. El país está en una situación compleja y la gente la está pasando muy mal. Lo que esperamos es que todos los que tenemos cargos de gobierno en el espacio político que sea miremos eso, lo que le pasa y le duele a la gente, y no la preocupación del 2023″.

Finalmente, Jorge Macri planteó que un escenario análogo tuvo lugar “cuando se discutieron leyes relevantes y necesarias para que el país no vuelva al 2001″ y “se tomaron decisiones en el marco del Frente para la Victoria (FpV) en una especulación electoral”. “[Esto] no sirve, no es bueno. Nuestro foco está puesto en la gente y en el hoy. Pensar en el 2023 y en candidaturas es un error”, concluyó.

Rodríguez Larreta: “No tengo contacto con el Presidente”

También en el marco del acto, donde se anunciaron obras en la costa de la Ciudad, habló Rodríguez Larreta, a quien le preguntaron si tuvo contacto con Fernández en los últimos tiempos. Entonces, el funcionario respondió por la negativa.

“No, la verdad es que hace muchos meses, no sé si un año, que no tengo contacto con el Presidente. Ahora, eso no quita que desde el gobierno de la Ciudad tengamos toda la actitud y la colaboración necesaria cuando se requiere coordinar refuerzos”, contestó el jefe distrital. A continuación, puso como ejemplo de ello las recientes reuniones que mantuvieron el jefe de Gabinete local, Felipe Miguel; y los ministros de Salud, Fernán Quirós, y de Educación, Soledad Acuña, con funcionarios nacionales por distintos motivos.

Consejo de la Magistratura

Por último, al jefe de Gobierno le consultaron sobre la orden de Cristina Kirchner de partir en dos el bloque de senadores del Frente de Todos (FdT).

Al respecto, sostuvo: “Acá hay claramente una trampa, una vocación del gobierno nacional de quebrar el sistema democrático y la división de poderes. Es obvio que tenían un solo bloque y lo están dividiendo solamente para esto”.