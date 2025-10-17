El diputado Aldo Leiva agredió a un periodista y militantes de La Libertad Avanza y Adorni lo cruzó

El diputado peronista Aldo Leiva, de Chaco, fue protagonista de un violento episodio durante una concentración de militantes de La Libertad Avanza: llegó acompañado de un grupo de personas, sacó los gazebos que puso la militancia y agredió a un periodista que estaba filmando la escena. Luego, el parlamentario desmintió haber atacado al camarógrafo y el vocero presidencial, Manuel Adorni, lo cruzó en redes sociales.

El episodio ocurrió en la Plaza General Belgrano, de la ciudad de General San Martín, en Chaco, donde el hijo de Leiva es intendente. Según se pudo ver en imágenes que fueron difundidas en redes sociales, el diputado asistió al lugar respaldado por otras personas y comenzó a sacar los materiales que la militancia libertaria colocó. Empujó a gente que se encontraba en el lugar y, después, atacó directamente a Gerardo Galarza, periodista del medio local Somos Uno, a quien le tiró su celular al suelo, lo pisó y golpeó.

“Repudio total al ataque del diputado nacional de Unión por la Patria, Aldo Leiva, contra el camarógrafo Gerardo Galarza del medio Somos Uno de Chaco. Mi solidaridad para con él y todo su equipo. Esto son: patoteros que se creen dueños de la calle. Fin“, expresó Adorni en su cuenta oficial de X.

Repudio total al ataque del Diputado Nacional de “Unión por la Patria”, Aldo Leiva, contra el camarógrafo Gerardo Galarza del medio “Somos Uno” de Chaco. Mi solidaridad para con él y todo su equipo.



Esto son: patoteros que se creen dueños de la calle.



Fin. pic.twitter.com/ewDU9tQict — Manuel Adorni (@madorni) October 16, 2025

En tanto, Leiva habló en LN+ y explicó la secuencia: “No le pegué a nadie. No hay ninguna posibilidad de que haya alguna imagen mía agrediendo. Eso está todo editado. Ese supuesto periodista es un policía retirado. La imagen que ustedes están pasando fue después de que él me agrediera. Yo no pisé ningún celular, él me empujó”.

Además continuó: “La policía, que responde al gobernador Leandro Zdero, fue a correr unos gazebos que estaban instalados hacía unos 15 días porque iba a haber un acto. Yo fui y me encontré con alrededor de 50 policías y unos 30 militantes libertarios que empezaron a atacarme verbalmente. Yo fui solo a la plaza. Ahí en la esquina vive mi madre. Hace 50 años la transito, por eso, todos los vecinos me conocen. No hubo ninguna patota. Las imágenes están editadas”.

Habla El Diputado Esos Videos Están Todos Editados ; Violencia En Campaña

Un día atrás, Leiva había acusado al gobierno de Zdero de sacar puestos de capacitación que Fuerza Patria había puesto en una plaza. “Seguramente, con el jefe de la policía a la cabeza, intentarán tildarnos de intolerantes. Pero no nos engañan ya que son ellos quienes manejan el aparato mediático y las fuerzas represivas del Estado. Que se hagan cargo de su propio autoritarismo”, declaró.

Por su parte, el gobierno de Chaco emitió un comunicado a través de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y expresó su repudio: “Rechazamos todo acto de violencia, y con mayor firmeza aún cuando proviene de quienes tienen la responsabilidad de representar al pueblo y actuar con respeto hacia la libertad de prensa y la convivencia democrática. Resulta inadmisible que un diputado nacional, como el señor Aldo Leiva, incurra en conductas que atentan contra los valores y el ejemplo que deben brindar nuestros representantes. Nos solidarizamos con el trabajador agredido y con todo el equipo de Somos Uno, reafirmando nuestro compromiso con la libertad de expresión, el respeto institucional y el diálogo como único camino posible en democracia”.