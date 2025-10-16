Santiago Caputo le respondió a Macri, que había pedido diálogo post electoral
El asesor más importante del Presidente usó su cuenta oficial de X; pidió una “nueva mayoría reformista”
El asesor presidencial, Santiago Caputo, contestó este jueves al expresidente Mauricio Macri, quién pocas horas atrás había pedido una “nueva mayoría formada por legisladores de todo el país” para promulgar una Ley de Presupuesto y “pasar de la estabilidad al crecimiento” del país en su evaluación de la primera mitad del gobierno de Javier Milei.
Estamos de acuerdo, Presidente Macri. Argentina necesita una nueva mayoría reformista que empuje en el Congreso los cambios de fondo que el Presidente @JMilei lidera.— Santi C. (@slcaputo) October 16, 2025
“Estamos de acuerdo, Presidente Macri. Argentina necesita una nueva mayoría reformista que empuje en el Congreso los cambios de fondo que el Presidente @JMilei lidera”, escribió Caputo en X.
