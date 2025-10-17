La camioneta en la que viajaba Juan Manuel Urtubey fue baleada mientras hacia campaña en Salta: no hubo heridos

La camioneta en la que viajaba el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey fue baleada este miércoles por la mañana mientras circulaba por la ruta provincial 5. Dentro del vehículo se encontraban otras tres personas además del candidato a senador nacional y, tras el ataque, el chofer radicó una denuncia en la Comisaría 101 de San Lorenzo. De momento, no se pudo identificar a las personas implicadas.

Fuentes cercanas al exgobernador confirmaron a LA NACION el ataque y aclararon que se produjo cuando viajaba desde Orán a General Pizarro por la ruta provincial cinco. “No hay víctimas ni lesionados. Él está perfecto y continuó con la campaña hasta que a la tarde llegó a la ciudad de Salta y formuló la denuncia penal”, destacaron.

Según informó el medio local El Tribuno, Carlos María García Bes, secretario de Urtubey y quien estaba manejando la camioneta Toyota Hilux color gris al momento del impacto, relató en la denuncia que escuchó repentinamente un impacto de bala contra la ventana trasera izquierda, sobre el cual aseguró que no se trató de “un simple proyectil”, lo que alertó a los pasajeros y provocó la rotura total del vidrio. En tanto, no se registraron heridos y la causa quedó bajo la carátula de “daños”.

La camioneta, tras el ataque

En el vehículo, que pertenece a la empresa Frigorífico del NOA, de la cual Urtubey es titular, viajaban cuatro personas: García Bes al volante; el exgobernador, ubicado en el asiento trasero derecho; Joaquín Guzmán, en el asiento trasero izquierdo; y Arnaldo López, en la parte trasera derecha.

Urtubey se presenta en las próximas elecciones como candidato a senador nacional por Salta por Fuerza Patria. Días atrás, en diálogo con el medio local La Yapa Salta, apuntó contra el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, y cuestionó su vínculo con el Presidente. “Lamentablemente, abajo del poncho de Güemes esconde la motosierra de Milei. Se disfrazan de opositores. Son lobos con piel de cordero porque lo que buscan es ver de qué manera consiguen, a través de inconfesables relaciones con el gobierno nacional, vaya a saber que cosa”, afirmó.