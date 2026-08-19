El diputado Maximiliano Ferraro denunció que utilizaron su nombre para redirigir a usuarios a una página de apuestas

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro denunció este miércoles que utilizaron su nombre para crear un sitio web apócrifo que redirige a los usuarios a una página de apuestas online, y advirtió sobre la “extrema gravedad” de esa maniobra dado el proyecto de su autoría para la prevención de la ludopatía.

Mediante un posteo en sus redes sociales, Ferraro expresó: “Quiero aclarar que mi único sitio web oficial para cualquier tipo de contacto o información es http://maxiferraro.com.ar y denunciar el uso fraudulento de mi nombre e identidad a través del dominio http://maxiferraro.com que ha sido registrado por terceros y configurado sin mi autorización para redirigir tráfico al sitio de apuestas online http://Stake.bet.ar”.

La denuncia de Maximiliano Ferraro

El legislador, presidente del partido fundado por Elisa Carrió, desmintió “categóricamente” cualquier vínculo con esa plataforma o la actividad que promueve.

“Esta maniobra resulta inaceptable y de extrema gravedad, dado mi rol como impulsor del proyecto de ley para la prevención de la ludopatía y la restricción de la publicidad de apuestas”, dijo sobre el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2024, pero que nunca fue tratado por el Senado.

Ferraro alertó: “Resulta alarmante que se utilice mi identidad para beneficiar a una empresa con un historial de controversias judiciales a nivel internacional y que opera mediante criptomonedas”.

Y anunció que ya inició las “acciones legales correspondientes para exigir la restitución del dominio, el cese inmediato del redireccionamiento y la sanción de los responsables”.

El proyecto del Gobierno

El Gobierno presentó en mayo pasado un proyecto para combatir la ludopatía que evita avanzar sobre algunos de los principales mecanismos de expansión del negocio legal de las apuestas online, como la publicidad, los patrocinios deportivos y las promociones para captar nuevos usuarios.

El oficialismo tiene un proyecto propio sobre ludopatía Hernán Zenteno

La impulsada por el Poder Ejecutivo pone el foco en el juego clandestino y en el acceso de menores de edad a las plataformas, lo que la legislación vigente ya prohíbe. No incorpora varias de las restricciones centrales motorizadas por la Coalición Cívica e incluidas en la media sanción de noviembre de 2024, que continúa frenada en el Senado.

La diferencia más visible entre ambos reside en la publicidad. El proyecto de la oposición prohíbe la promoción de apuestas online en televisión, radio, redes sociales, cartelería, podcasts, eventos culturales y camisetas de fútbol, y veta la publicidad indirecta, por PNT (publicidad no tradicional) en la radio y televisión, así como mediante influencers, figuras públicas o deportistas.

La iniciativa del Gobierno, en cambio, establece únicamente que los operadores autorizados no podrán dirigir publicidad a menores ni asociar el juego con el éxito económico, social, el consumo de alcohol o conductas delictivas. Las únicas prohibiciones concretas recaen sobre plataformas clandestinas o no autorizadas.