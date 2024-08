Eduardo Valdés habló de su última llamada con Alberto Fernández y le pidió a Cristina Kirchner que se exprese sobre la denuncia de Fabiola Yañez

Escuchar

Este jueves por la mañana, el diputado de Unión por la Patria (UP), Eduardo Valdés, dio su opinión respecto de la denuncia de la exprimera dama Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género. En declaraciones radiales, el legislador dijo haber hablado con el titular en uso de licencia del Partido Justicialista en las últimas horas y se mostró “sorprendido” por lo acontecido y le pidió a la exvicepresidenta Cristina Kirchner que se exprese posición públicamente.

En Radio La Red, Valdés empezó por resaltar su vínculo de larga data con el exjefe de Estados. “Somos amigos y lo seguiré siendo. Yo no me corro en estos tiempos. A Alberto lo conozco desde los 18 años”, dijo. En ese sentido, enfatizó: “Él [Alberto Fernández] tuvo su primer matrimonio y después un segundo. Ha tenido parejas y ninguna nunca lo ha acusado de esto. Yo pienso que cuando uno es golpeador, es golpeador permanente. No ha sido la situación anterior”.

“Es una situación difícil, compleja. Es sorprendente. Nunca lo imaginé. He compartido momentos con la pareja [Alberto y Fabiola] y nunca presencié este tipo de cosas. Nunca Fabiola nos dijo algo a nosotros. Ni siquiera sabía que estaban separados en España. Nos enteramos todos ahora de esto, tanto yo como otros amigos. No era de contar estas cosas Alberto. Siempre fue una persona muy reservada y eso que hablamos todos los días”, dijo en defensa del exmandatario.

Consultado sobre la última conversación telefónica que mantuvo con Fernández y su estado anímico, Valdés detalló: “Ayer [por el miércoles] hablamos. Escuché muchas versiones en los últimos días, más que nada de algo que habría ocurrido el sábado pasado -sin mencionarlo, se refiere a la presunta amenaza de Fernández a Yañez de quitarse la vida si lo denunciaba por violencia de género-. Son tan conmocionantes estas situaciones que a veces pueden suceder esas reacciones ”.

“Conmigo no estuvo en ese nivel emocional, aunque podría entender que a cualquiera que le pase esto la vida se le transforma en un vendaval. Conmigo Alberto jamás profundizó sobre la situación. Tampoco dijo creer que Fabiola hiciera todo esto para sacarle plata. No estoy seguro asimismo de la calidad de depresión que pueda tener por este tema. No quisiera que nada le suceda. Tampoco me dijo si está haciendo un tratamiento o no. No lo sé”, confesó el diputado opositor.

“A Alberto lo veo con decisión de mostrar su inocencia. Cuando he hablado con él, insiste en que es inocente. Él quiere hablar solo ante el juez ”, acotó.

Luego habló de la situación financiera del exjefe de Estado: “Alberto vive muy al día. No es un hombre de dinero. Necesitaba trabajar. Tenía algunas cuestiones internacionales, le habían salido un par de trabajos en algunas universidades españolas”.

Más adelante, al expresar una vez más su postura sobre el hecho, el legislador peronista volvió a insistir en que “a uno le cuesta creer”. Sin embargo, remarcó: “Es tiempo de que se empiece a dilucidar la situación antes de que personas como yo sigan opinando al respecto. Yo que, por la envergadura del tema y por la necesidad de clamar inocencia de quien pueda ser inocente, debería avanzar con celeridad esta causa. Se trata de un presidente de la nación. Debería tratarse rápido”.

El expresidente Albero Fernández junto a la exprimera dama Fabiola Yañez Ricardo Ceppi - Getty Images South America

Sobre los últimos tramos del intercambio radial, Valdés habló sobre el proyecto de resolución presentado ayer por el bloque que integra en diputados, que alega “profunda preocupación” por la denuncia efectuada por Yañez. “Hay que escuchar a la víctima, eso es lo que nosotros pensamos. El proyecto de resolución del bloque va en ese sentido. Alberto [Fernández] jamás se opuso a aquella resolución ni me dijo nada que diera a entender que estaba en contra” , dijo

Finalmente, consultado por el silencio de Cristina Kirchner en contraposición a otros referentes del espacio que sí opinaron al respecto, Valdés sostuvo que la expresidenta “debería expresarse, sí. Pero bueno. Son temas personales. Uno a veces no quiere mezclar las cosas políticas con las personales”.

