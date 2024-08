Gabriel Solano cruzó a Juan Grabois por declarar que volvería a votar a Alberto Fernández: “Capaz el problema sos vos”

Escuchar

Al día siguiente de conocerse que la ex primera dama Fabiola Yañez denunció ante la Justicia al expresidente Alberto Fernández por violencia de género, varios representantes del arco político argentino se expresaron en apoyo a la víctima. Entre ellos, el dirigente social Juan Grabois calificó al exmandatario de “inmoral”, pero aseguró que en caso de repetirse las elecciones presidenciales de 2019 -cuando su partido le ganó al PRO- volvería a votar al entonces candidato.

En esta línea, el referente del Frente Patria Grande señaló en su cuenta de X sobre las últimas tres elecciones presidenciales: “Si hubiera una máquina del tiempo, volvería a hacer las tres cosas (votar a los representantes del peronismo), ¿saben por qué? Porque en los tres casos sabía que estaba apoyando a un indigno, pero que atrás de ese indigno estaba el movimiento nacional y que enfrente estaba la oligarquía hambreadora. Muchas veces en la vida hay que elegir en base a opciones reducidas”.

Así, también sentenció: “Nosotros no éramos los únicos que sabíamos que Scioli, Alberto y Massa eran indignos de la investidura por sus permanentes claudicaciones, inmoralidades y panquequeos,¿siempre hace falta que estalle algún escándalo para dar el patético espectáculo de diferenciarse para salvar la ropa?”.

De esta manera, Gabriel Solano, legislador de la ciudad de Buenos Aires por el Partido Obrero (PO), apuntó contra Grabois por sus declaraciones y lo retrucó por decir que volvería a votar al expresidente. “Mirá, uno puede equivocarse en política, aunque no hay que abusar. Si te equivocaste con Scioli, con Alberto y con Massa, capaz el problema sos vos. Más cuando ahora con el diario del lunes nos decís que lo volverías a hacer”.

A pesar de las diferencias políticas e ideológicas, el comentario del dirigente de izquierda generó que muchas cuentas libertarias de la red le demuestren su apoyo. Uno de ellos fue Ramiro Marra, su par de la Legislatura, quien indicó: “No se peleen que son pocos, pero igual en esta tiene razón Solano”.

En tanto, el ex precandidato a la presidencia en 2023 por el Frente de Izquierda manifestó su desprecio por la denuncia contra el ex jefe de Estado y su rechazo al mensaje que publicó el Presidente tras conocerse la noticia. “Alberto Fernández cometió uno de los actos más miserables, que es pegarle a una mujer. Y Milei lo aprovecha para cometer el acto miserable de atacar a la ola verde, sin la cual es muy probable que la violencia machista del expresidente no tuviesen el nivel de repudio social que hoy tiene”, sostuvo.

Milei habló de “hipocresía progresista”

Tal como informó LA NACION, el Presidente se pronunció tras la denuncia y, bajo el título de “Hipocresía progresista”, escribió: “A pesar de sufrir constantes ataques y difamaciones, siempre tuvimos el coraje de decir la verdad. Sin importar las consecuencias. Porque ese es nuestro compromiso con la sociedad. Compromiso que cumplimos el día 1 de gobierno, terminando con esta estafa que titularon ‘políticas de género’. Además, especificó: “Una estafa de la cual se beneficiaron unos pocos, pero que financiaron todos los argentinos”.

Asimismo, continuó: “Como sostenemos hace años, la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres. Décadas de estudios científicos son prueba de ello”.

El Presidente aseguró que desde el Gobierno consideran que la única alternativa para reducir los delitos de género es “ser duros contra quienes los cometen”. “Aumentar la burocracia estatal es una estafa moral, fiscal y política. Es aprovecharse de un problema grave para hacer negocios”, explayó.

Por último, se mostró conforme con su gestión: “Siempre sostuvimos lo mismo y, como fuimos los únicos en denunciar esta estafa, todos ellos nos acusaron, sin ninguna prueba, de ser machistas, violentos y misóginos. Es decir, utilizaron esta problemática no solo para hacer negocios, sino también para hacer política. Las causas nobles en las que se embanderan como la igualdad de género, son una excusa para justificar sus negocios”.

“Porque cuando vamos a los hechos, los de ellos siempre son buenos y los nuestros siempre son monstruos. No importa que haga cada uno. Ellos pueden golpear, maltratar, violentar, robar y cualquier otra atrocidad pintados de verde y mostrándose como aliados. Mientras que nosotros, que valoramos a cada individuo como un fin en sí mismo, somos los que venimos a cortar derechos, somos los violentos, etc.”, redondeó, y sentenció: “El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”.

