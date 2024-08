Mayra Mendoza dijo que tiene “evidencias” de que Alberto ejerció violencia contra Cristina Kirchner

Escuchar

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, cargó otra vez este jueves contra el expresidente Alberto Fernández, luego de la denuncia que le hizo la exprimera dama Fabiola Yañez por violencia de género. La dirigente camporista dijo que tiene “evidencias” de que el antes mandatario ejerció violencia contra quien era su vice, Cristina Kirchner, tal como quedó plasmado en un comunicado de La Cámpora Mujeres.

“Cuando en medio de una reunión una de las periodistas en México me preguntó sobre esta situación, lo que dije fue: ‘Es verosímil porque tiene conductas de un hombre violento’”, justificó Mendoza sobre su primera declaración sobre el tema, en un momento en que Yañez todavía no había ido a la Justicia.

Es que, según la intendenta, Fernández no respeta a las mujeres. “ De lo que yo sí tengo evidencia es de la violencia política que ejerció contra Cristina. Y Cristina quizás no lo va a reconocer, porque ni siquiera ella se puede ver como una víctima; pero yo sí. Mi generación, y con la formación que nosotras tenemos, sí sabe que se ejerció violencia”, aseguró en Radio Con Vos.

Además se quejó por las críticas que recibió después de sus primeras opiniones sobre el tema -cuando dijo que el expresidente “tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género”- y enumeró algunas situaciones que Fernández habría hecho contra Cristina Kirchner.

“Los comentarios que recibí por haber emitido una opinión sobre una situación de la que somos víctimas fue de un nivel de violencia política que no se puede aceptar más, que sea más juzgada la opinión de una mujer que el hecho en sí mismo, o que la opinión de un hombre; o que cuando sucedió ese festejo irresponsable en Olivos primero se haya culpado a Fabiola y después que haya habido un ministro en su momento que dijo: ‘¿Qué tenía que hacer el Presidente? ¿Cagarla a palos?’”, planteó, en relación con dichos que tuvo en ese entonces Aníbal Fernández, de fuerte enemistad con La Cámpora.

“Yo no vi ningún nivel de indignación tan grande como el que se dio hace 48 horas, cuando hablé de un hombre que no respeta a las mujeres, como Alberto Fernández, que no respetó la conducción política de Cristina por ser mujer y que además ejerció violencia política, porque un presidente en uso de sus funciones que usa a sus operadores mediáticos para decir que Cristina está loca, que es bipolar, que no lo deja gobernar... culpándola a ella de su inoperancia, de su irresponsabilidad, de su falta de compromiso y de responsabilidad con el cargo que estaba ejerciendo . Eso es un hombre violento y uno es en la vida pública como es en la vida privada, y viceversa”, indicó Mendoza, en una fuerte arremetida contra Fernández.

Además, indicó que de ninguna manera Cristina Kirchner conocía estos hechos que -según se desprende de los testimonios judiciales- habrían ocurrido en la Quinta de Olivos. “Nadie puede amparar la violencia, como por supuesto Cristina nunca amparó ni ampara una situación de violencia. En algunos casos la quieren ligar, como que conocía que el Presidente podía tener estas actitudes. ¿Cómo va a conocer? ¿De verdad a ese punto quieren llevar a una mujer que en la Argentina la quisieron matar y que no se investiga ni siquiera a los responsables? ¿De verdad van a intentar tensionar y tensar las cosas al nivel de querer hacerla cargo a ella? ¿Intentan decir que Cristina sabía, que lo amparó?”, marcó enojada.

Y siempre en esa línea también cuestionó que pongan el foco sobre la expresidenta por haber elegido a Fernández como candidato en 2019, ahora que se conoció esta denuncia por violencia de género. “¿Cómo vamos a querer responsabilizarla de que ella pone? ¿Ella pone? La elección de Alberto Fernández en 2019, el sábado lo explicó muy bien desde México: si ella era candidata, el Poder Judicial tenía una estrategia para proscribirla, mientras era la candidata del peronismo. No podemos buscarle la responsabilidad a Cristina de todos los males de la Argentina, hasta de la violencia de género de algunos irresponsables”, sostuvo.

Por otra parte, aclaró que esto no tenía que ver con una “especulación política” contra el expresidente, sino que haría lo mismo si fuese contra Mauricio Macri, Javier Milei o “el compañero más cercano”. También tildó lo ocurrido con Yañez como una situación “muy dolorosa” para ella pero destacó la importancia de que salga a la luz el debate, independientemente del poder que tenga el hombre violento.

Noticia en desarrollo

