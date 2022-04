El diputado Eduardo Valdés habló sobre la interna del Gobierno y afirmó: “Estamos muy cerca de poder resolver el tema”

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Eduardo Valdés, habló este sábado sobre la interna que atraviesa desde hace semanas el Gobierno y afirmó: “Estamos muy cerca de poder resolver el tema”. En declaraciones radiales, planteó cuáles son las principales diferencias que existen entre el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner, remarcó la necesidad de mantener la unidad de la coalición oficialista y relativizó los efectos de la crisis entre sus principales líderes: “No hace a la paralización del país”.

Al ser consultado en Radio Con Vos sobre a la relación entre Cristina Kirchner y Fernández, el legislador planteó: “Creo que hay diferencias. Está claro, no se puede ocultar y yo siento que es obligación nuestra resolver rápido esta situación. No es la primera vez que una vicepresidenta tiene problemas con el Presidente, pero nosotros, por la identidad política que tenemos, tenemos la obligación de resolverlo”.

Tras ello, se refirió a los cuestionamientos a la gestión del jefe de Estado que lanzaron salientes figuras del oficialismo como el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, el diputado nacional Máximo Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien sostuvo que la situación social en el Conurbano “no da más” como consecuencia de la escalada de precios.

Al respecto, afirmó: “No es la primera vez que aparece esto en un Gobierno. Existe en la política y pasa en el mundo. A algunos no nos gusta y queremos resolverlo lo antes posible”. A continuación, dijo en alusión a las recientes declaraciones de Máximo Kirchner: “Yo discrepo con algunos que piensan que con la unidad por la unidad no alcanza. La verdad es que sin la unidad no se puede. Por eso yo tengo la obligación de resolver ese problema”.

En este contexto, a Valdés le preguntaron si él podría interceder para promover el diálogo entre Fernández y Cristina Kirchner. Entonces, respondió: “Tengo contacto permanente con la vicepresidenta y con el Presidente y creo que estamos muy cerca de poder resolver el tema, pero no es por mi vía, sino por otras. Hay gente mucho más importante que yo que lo va a lograr, pero yo siempre empujaré”.

Sobre los motivos detrás del “impasse” que atraviesan el jefe de Estado y la exmandataria, señaló: “Tiene por origen las distintas visiones que había con respecto al Fondo Monetario Internacional (FMI), quizá también con la visión sobre la política económica y sobre cómo resolver el tema de la inflación. Son todos temas que hacen a cuánto impacto va a tener en la ciudadanía las políticas pública que se llevan adelante”.

No obstante las discrepancias, Valdés destacó como una victoria el amplio apoyo que se obtuvo al votar el acuerdo con el FMI. “En este país nunca se imaginó que se iba a aprobar por ese amplio consenso y en el senado solo tuvo 13 votos en contra. Pasamos con una amplia mayoría uno de los temas más conflictivos a resolver”, subrayó y agregó: “A partir de eso se ven los indicadores macroeconómicos. La inflación es un problema grave, pero el dólar viene bajando y hay otros indicados positivos de crecimiento. Por eso no es el caos lo que estamos viendo”.

En esa línea, el legislador insistió que si bien tras el debate en el Congreso “quedaron heridas”, “esto no hace a la paralización del país”. Y cerró: “El país viene creciendo, produciendo y no ha habido paros generales. Sinceramente, no veo que esté amedrentada o en crisis la paz social”.