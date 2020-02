El diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff denunció al periodista Víctor Hugo Morales en el Inadi "por sus expresiones judeofóbicas" Crédito: Archivo

3 de febrero de 2020 • 11:52

El diputado nacional Waldo Wolff presentó una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) contra el periodista Víctor Hugo Morales, conductor del programa radial La mañana con Víctor Hugo en AM750, por sus expresiones judeofóbicas.

De acuerdo a la transcripción de los dichos con la que Wolff acompaña la denuncia dirigida a la interventora Victoria Donda, Morales dijo en su programa radial la semana pasada, entre otras cosas: "¿De qué manera creen en Dios?", "hacen trampa a sí mismos frente a Dios", refiriéndose a la condición de judío del diputado, según manifiesta en un comunicado de prensa.

"Textualmente dijo refiriéndose a mí: « Un reventado de la política, un servil de la derecha y, él mismo, un representante lamentable de la DAIA, que no...¿Por cuánto tiempo no va a levantar cabeza? Uno no lo sabe. Estaba pensado, ¿cuánto creen en Dios los que creen en Dios?, porque si vos creés en Dios, a tu manera, siendo judío y enterrás a Nisman donde no se puede enterrar, a los suicidas, según ellos, no entiendo por qué, pero no es una cosa que yo pueda dominar'", señaló Wolff.

De acuerdo a Wolff, el último antecedente público del Inadi vinculado a su posicionamiento respecto a expresiones antisemitas por parte de un periodista, "deja mucho que desear", al recordar en la gacetilla que "que hace unos días Salim Sad, el periodista de la TV pública responsabilizó irónicamente a los judíos por el accidente del basquetbolista Kobe Bryant, al haberse accidentado en un helicóptero Sicorsky, «de apellido judío», y el Inadi lo llamó a la reflexión".

"Espero que apliquen esta versión ambigua y casi cómplice con el periodista deportivo Víctor Hugo Morales, ya que opinar de cómo los judíos enterramos a nuestros muertos y poner en tela de juicio nuestra fe y vínculo con Dios se condice solo con prácticas medievales del más rancio y tradicional antisemitismo", precisó.