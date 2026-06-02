El documento de rechazo de la CGT tras la puesta en marcha de la reforma laboral

La CGT rechazó este martes la puesta en marcha de la reforma laboral dispuesta el lunes último por el Poder Ejecutivo y afirmó que “la libertad sindical no se reglamenta por decreto” y que “no es facultad de ningún gobierno sustituir el debate democrático”.

“Advertimos con preocupación la reciente reglamentación de la reforma laboral, en especial a los decretos reglamentarios mediante los cuales el Poder Ejecutivo pretende avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales y de la libertad sindical en nuestro país”, expresó la central obrera en un comunicado.

El posteo de la CGT

Para la CGT, “resulta inadmisible que el Gobierno pretenda implementar una normativa en la cual buena parte de sus disposiciones se encuentran cuestionadas judicialmente y sometidas a debate respecto de su constitucionalidad”.

Al respecto, afirmó que “lejos de limitarse a instrumentar normas vigentes, el Poder Ejecutivo se arroga facultades que corresponden al Congreso de la Nación, vulnerando el principio de división de poderes que sustenta nuestro sistema democrático”.

Además, planteó que “como si no fuera suficiente, bajo la apariencia de una reglamentación administrativa, se introduce de forma solapada una sobre reglamentación a la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551, incorporando disposiciones que alteran el espíritu y el alcance de la ley, modificando aspectos que sólo pueden ser definidos por el Poder Legislativo”.

Jorge Sola, Secretario General de la CGT en la protesta de Plaza de Mayo; en contra la Reforma Laboral. Al conmemorarse el 1 de mayo. Dia del trabajador Nicolas Suarez

“No es potestad del Ejecutivo, a través de ningún decreto, sustituir el debate parlamentario ni reformar por vía indirecta normas que garantizan derechos fundamentales de los trabajadores y que atentan directamente contra la libertad sindical”, dijo y añadió: “Estas decisiones constituyen una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales y afectan principios esenciales reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo”.

La central obrera, que conduce el triunvirato compuesto por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Arguello, “la autonomía sindical, la libre organización y el derecho de los trabajadores a darse sus propias formas de representación no pueden quedar sujetas a la discrecionalidad del gobierno de turno”.

La reglamentación del Gobierno

El Gobierno oficializó el lunes último distintos artículos de la ley de modernización laboral e introdujo cambios en materia de convenios colectivos, asociaciones sindicales, las plataformas digitales de reparto y movilidad y las empresas de servicios eventuales.

Presidente Javier Milei Presidencia

Entre las novedades más relevantes, aprobó un nuevo modelo de recibo de sueldo que deberá informar el costo laboral total asumido por el empleador y reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo destinado a contribuir al pago de indemnizaciones.

Las medidas fueron oficializadas mediante los decretos 406, 407, 408 y 409/2026, publicados en el Boletín Oficial y firmados por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

A través de estas medidas, el Poder Ejecutivo reglamentó modificaciones introducidas por la ley de modernización laboral sobre la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo y la Ley de Asociaciones Sindicales, además de establecer precisiones sobre distintos aspectos de su aplicación.

La CGT venía de un revés judicial a principios de mayo cuando la jueza federal en lo Contencioso Administrativo Macarena Marra Giménez resolvió dejar sin efecto la medida cautelar que suspendía la vigencia de 81 artículos de la ley vinculados a la antigüedad laboral, indemnizaciones, mediación, subcontratación, régimen de vacaciones y período de pruebas, entre otros puntos.

De todos modos, desde la cúpula de la central aclararon en esa oportunidad ante LA NACION que se espera el fallo del Fuero Laboral sobre el mismo expediente.