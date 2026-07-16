Milei mantuvo un tenso cruce con un espectador en la Bolsa de Comercio: “Tenés una carrera si tanto te gusta hablar, kuka”

El presidente Javier Milei mantuvo este jueves un tenso cruce con un espectador durante su discurso por el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, después de que uno de los asistentes al encuentro le pidiera que “terminara” con el ajuste y que el mandatario lo tratara de “kuka”.

Cuando promediaba el mensaje de Milei en defensa de ley de tierras y del ajuste, un asistente a la charla le señaló que el déficit fiscal se registraba “ahora” y no en un hipotético gobierno populista, a lo que el mandatario le respondió: “No, ahora hicimos el ajuste porque los malditos populistas dejaron plantada la bomba”.

El cruce entre Milei y un espectador

“Terminala”, le pidió el espectador, que se identificó como ‘ingeniero Castellanos’ y es integrante vitalicio de la Bolsa de Comercio. Pero el Presidente redobló la apuesta: “Voy a terminar este mandato, ser reelecto y estar cuatro años más”. “Si no te gusta, andate a Cuba”, le recriminó.

Ante la insistencia del hombre, que permanecía con bastón a la derecha del auditorio, Milei volvió a interrumpir su discurso y le espetó: “¿Por qué no te alquilás un salón y te vas a hablar si tenés tantas ganas? En la época en que no era presidente daba conferencias y metía hasta a 10 mil personas. Tené una carrera si te gusta hablar tanto, kuka”.

El asistente que se cruzó con Milei

Esa última intervención de Milei generó aplausos de apoyo en el auditorio. Como consecuencia del cruce, Castellanos fue invitado por el personal de ceremonial y protocolo a seguir el acto desde otra sala.

El hombre que interrumpió el discurso de Milei

Consultado por LA NACION, el ingeniero explicó: “Me han mandado a que me calle la boca, porque si no acá se arma un quilombo que no te podés dar una idea”.

“En mis 80 años de vida he visto lo que está ocurriendo en el país”, dijo y amplió sus críticas al Gobierno: “Miente continuamente. La pobreza ha aumentado, la fábricas cierran, se quedan sin laburo; y este viene a hablar con teorías de mierda”, añadió Castellanos en referencia al Presidente.

El ingeniero dijo que es integrante de la Bolsa de Comercio desde hace “más de 30 años”. También cuestionó la “terrible cantidad de custodios, policías encubiertos, otros no encubiertos y tipos de civil. Lo único que faltaba era que viniera el FBI”, ironizó sobre la seguridad en el recinto.

Antes de cerrar el breve diálogo con este medio, Castellanos dio su visión del país. “El mejor presidente en 50 años, cuando estaba vivo, fue Néstor Kirchner. No hablo más”.

Durante su discurso, Milei se refirió a las demoras en el tratamiento de la ley de tierras y cuestionó a la oposición. “Está claro que aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad son la decadencia argentina”, arremetió.

“Si violentamos el derecho de propiedad, no hay incentivos a ahorrar. Históricamente los distintos gobiernos en la Argentina se dedicaron a robarle a los argentinos y vulnerar ese derecho, pero al mismo tiempo tienen que financiar la inversión, y aquel que invierte tiene que poder capturar los resultados de esa inversión”, sostuvo el mandatario.