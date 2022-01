El duelo de Matías Lammens y Víctor Santa María altera la convivencia en el peronismo porteño

En el peronismo porteño coexisten distintas tribus en convivencia pacífica, según aseguran calificadas fuentes partidarias. Pero más allá de lo partidario y al abrir el panorama hacia el Frente de Todos, la calma se quiebra por la tensión entre dos de sus principales referentes: el ministro de Turismo y excandidato a jefe de gobierno, Matías Lammens, y el sindicalista Víctor Santa María.

Con el camporista Mariano Recalde como presidente del PJ en la ciudad, los principales sectores que lo integran son La Cámpora; el Nuevo Espacio de Participación (NEP, conducido por el jefe de asesores presidencial, Juan Manuel Olmos), y el ala referenciada en Santa María, líder del gremio de encargados de edificios (Suterh).

En la estructura partidaria, el PJ porteño reparte lugares. Recalde, de La Cámpora, es el presidente. En la vicepresidencia estaba María Rosa Muiños, actual defensora del pueblo, que dejó el cargo partidario para poder asumir esa función (por ley, el defensor del pueblo tiene vedada la actividad partidaria). A Muiños, exlegisladora porteña y esposa de Olmos, la reemplaza en la vicepresidencia Silvia Gottero. En la presidencia del congreso del PJ porteño está Santa María. “Estamos bien, apoyando al Gobierno, hemos consolidado el bloque en la Legislatura. No conozco ningún sector del peronismo que esté disconforme”, afirma un referente porteño con constante participación en el PJ. Pero el cortocircuito entre Lammens y Santa María corroe esa calma, aunque su escenario es mayor que el del PJ, es el Frente de Todos porteño.

Matías Lammens, ministro y excandidato a jefe de gobierno por el Frente de Todos, le apunta a Santa María

“Los dos sectores más importantes territorialmente son el NEP y La Cámpora. El sector de Víctor tiene un peso importante por el poder del sindicato y los medios de comunicación. Lammens no tiene injerencia en el PJ; de hecho, no está afiliado al PJ, sino al Frente Grande. Como fue candidato a jefe de gobierno, y supuestamente lo va a volver a intentar en 2023, gravita en el Frente de Todos”, describe a LA NACION una fuente del justicialismo de la ciudad.

Hace poco más de una semana, Lammens hizo duras declaraciones contra Santa María. Reaccionó ante un informe crítico sobre el programa Previaje difundido en uno de los medios del Grupo Octubre, que lidera el sindicalista y que posee, entre otros, el diario Página/12, y los canales IP y El nueve.

Santa María, presidente del congreso del PJ porteño, con Fernández y Santiago Carreras Twitter

“Algunos piensan que extorsionando, apretando a través de los medios, uno se puede asustar. No es mi caso. Con La Cámpora tengo diferencias, pero las discutimos y nos llevamos bien. Lo mismo pasa con el NEP, el espacio de Juan Manuel Olmos, con el que trabajamos sin problemas. El problema son los dirigentes que extorsionan, que aprietan, que usan recursos para imponer candidaturas, para amenazar y condicionar”, dijo Lammens a El Destape Radio, sin nombrar a Santa María.

“No tengo medios, no tengo tele. Quiero hacer política para transformar el país, no para hacer negocios ni por mis caprichos personales”, fue otra de las frases de Lammens, que en 2019 encabezó la fórmula del Frente de Todos, con Gisela Marziotta, del sector de Santa María, como candidata a vicejefa de gobierno. Un hombre que está al tanto de la disputa entre el ministro y el gremialista sostiene que “sería una pérdida de tiempo discutir quién agrede a quién, porque lo hacen ambos desde hace un tiempo por acción o reacción”. Y remarca que “los dos son muy importantes en el armado del Frente de Todos en la ciudad, así que sería mejor para todos que reinara la armonía”.

Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores del Presidente y líder del NEP, una de las principales agrupaciones del peronismo porteño Cedoc

Cerca de Santa María aseguran que no se sintió tocado por las críticas. “Desde lo político, [Lammens] forma parte del Frente de Todos, no del partido”, afirman. La convivencia entre las tribus es óptima, aseguran fuentes de distintos sectores del peronismo de la Capital Federal, que difiere de otros PJ distritales en el hecho de no gobernar en su territorio, que es bastión político de Pro. “Siempre es más fácil ordenar teniendo el Poder Ejecutivo. En la ciudad, el PJ tiene una posición de minoría por muchos factores, fundamentalmente socioeconómicos, más allá de la crítica absurda que dice que los peronistas porteños estamos cómodos siendo oposición en la ciudad. Como si a los kirchneristas de Córdoba o a los radicales de La Matanza les gustara perder. Es cierto que en la ciudad no hay medios locales; son medios nacionales y, por eso, la gravitación de los porteños en general es nacional”, evalúa un miembro del PJ capitalino.