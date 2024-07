El duro texto que publicó Juan Grabois contra Javier Milei: “Sádico, antidemocrático y abusador”

Escuchar

En un nuevo cruce con los líderes del Gobierno, el dirigente social Juan Grabois apuntó contra el presidente Javier Milei y lo calificó de ser un “topo antidemocrático que quiere destruir el Estado por dentro” y un “topo inglés que quiere destruir la unidad latinoamericana”.

“Sobre todo lo que está pasando en las calles del abandono, en la economía real, en las burbujas financieras, en la inexistente gestión pública, en el Congreso genuflexo que por dos monedas se arrodilló ante un poder que lo desprecia, en la violencia cotidiana de una sociedad cada vez más desigual e intolerante, frente a la desconexión de tantas personas públicas con la profundidad del suicidio nacional que estamos atravesando, me viene hoy a la mente una pregunta: ¿seremos como Milei?”, expresó el fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en su cuenta de X.

“Milei es un fundamentalista que nos está llevando a una crisis social-económico-financiera con su anarco-capitalismo, Milei es un insensible que defiende a [Sandra] Pettovello precisamente porque abandona a los jubilados, desocupados, hambreados, sin techo, niños, personas con discapacidad o pacientes oncológicos, Milei es un sádico que con la caballería de Patricia Bullrich disfruta de la represión y la exhibición de fuerza frente a los débiles, Milei es un falseario que co-gobierna con la casta que prometió combatir, Milei es un irresponsable que pone sus prejuicios ideológicos e inclinaciones personales por encima de los intereses nacionales, Milei es un abusador que utiliza su investidura para denigrar periodistas, pensadores y dirigentes críticos”, continuó.

De esta forma, el líder gremial consideró que el Presidente “no puede amar la Argentina” porque no la conoce, y marcó: “Vive en el Planeta Liberland leyendo el Diario de [Hipólito] Yrigoyen. No puede amar a su gente, sus paisajes, su diversidad, porque no puede amar... sólo destila odio y se regodea en la adulación ”.

En este marco, cuestionó la imagen del primer mandatario frente al 55,76% de los argentinos que lo votaron, y aseguró que “no refleja lo que está en lo profundo de la sociedad, su identidad solidaria, su corazón compasivo y tolerante, su alto nivel cultural, científico, técnico, su patriotismo”. Por el contrario, remarcó que Milei “refleja la ambición más baja por la riqueza, la fama y el poder”.

“La batalla cultural de Milei es precisamente esa: que los argentinos de abajo y del medio, empobrecidos y estupidizados, adulen a los de arriba, aspiren a ser como ellos sin tener los medios para lograrlo jamás y descarguen su frustración en cualquiera que plantee un paradigma distinto al individualismo”, continuó.

Finalmente, alentó al pueblo a unirse para que no se “‘mileíce’” a la sociedad argentina “acostumbrándola a lo inconcebible”. “No permitamos que Milei marchite los laureles que supimos conseguir”, lamentó y cerró: ” Seamos mejores que eso. Seamos humanos. Seamos argentinos. La Patria no se vende”.

El cruce con Villarruel

Este no fue el primer enfrentamiento que el dirigente social mantuvo con alguien del gobierno de La Libertad Avanza (LLA). Hace pocas semanas se cruzó con la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien acusó de tener una “ideología retrógrada”.

El conflicto había comenzado con un mensaje de la vice en la red social X, cuando dijo que Grabois “plantaba perejiles en campos tomados”. “Señora Presidenta en ejercicio: El perejil es un alimento con grandes propiedades nutricionales. No lo subestime. Los campos se los apropiaron los oligarcas con olor a bosta de la Sociedad Rural amparados por los torturadores condenados que usted defiende (aunque en forma bastante timorata últimamente)”, contestó rápidamente el l

Y siguió: “Además de su ideología retrógrada, la veo -me puedo equivocar- conspirando desde el día uno. Toda prolijita y sonriente, la veo con el serrucho en la mano y las gotitas de cianuro. No quiero que la gente se confunda: Usted es peor que Milei; cuando él se vaya, se tiene que ir usted . Despeje dudas y renuncie a sucederlo”.

“El ‘Poder Ejecutivo’ no debería atacar a los perejiles, hay demasiados problemas en el país. Señora, ¡ocúpese del país! En fin, les queda grande el cargo y evidentemente este perejil les preocupa bastante”, dijo y cerró: “Por favor, se lo pido con el enorme respeto que merece su investidura: Repartan la comida, reptilianos repugnantes”.

