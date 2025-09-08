El economista Miguel Boggiano, cercano a Javier Milei, criticó a los votantes de La Matanza: “Aman cagar en un tacho”

“No hay caso. La gente de La Matanza ama cagar en un tacho y caminar en calles de barro”, escribió en su cuenta de X el economista Miguel Boggiano, cercano al presidente Javier Milei y defensor de sus medidas. El mensaje fue publicado minutos antes de que se conocieran los primeros números del escrutinio de las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, en las inmediaciones de San José 1111, la casa en donde Cristina Kirchner cumple su condena, se realiza desde hace algunas horas una concentración de manifestantes. En ese marco, la expresidenta salió a su balcón a saludar a los convocados y el economista también, se refirió a eso en sus redes sociales: “Que la imagen de Cristina celebrando ahora en el balcón sea el motor para ir a votar y fiscalizar por LLA en octubre”.

En la misma línea de buscar la motivación de las filas libertarias de cara a las elecciones nacionales, Boggiano también anticipó el mal resultado que recibiría La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses. Así, una hora antes de conocerse los primeros resultados, sostuvo que un “mal resultado” permitiría sembrar “el miedo necesario para que todos vayan a votar y fiscalizar en octubre”.

“Perdimos con Arabia Saudita pero ganamos el Mundial. No vamos a dejar de pelear por Argentina”, también escribió en el marco de este domingo electoral, haciendo una analogía con el primer partido jugado por la selección argentina en la Copa Mundial celebrada en 2022 y la decepción que generó ese debut en relación a las expectativas que existían previamente.

En cuanto a la conformación del Poder Legislativo luego de las elecciones, el integrante del gabinete de asesores de Milei se mostró optimista. “En octubre vamos a tener un Congreso Nacional mucho más favorable que el de hoy”, sostuvo.

Noticia en desarrollo