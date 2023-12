escuchar

Tras finalizarse hoy el mandato de Ofelia Fernández en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la diputada de UCR Evolución Manuela Thourte, destacó hoy la labor de quien fue su “oponente” durante los últimos cuatro años. “Porque aprendí un montón escuchándote, porque nunca quería hablar después de vos”, confesó.

“Quiero aprovechar para despedir a una opositora, pero nunca una enemiga. Quiero hacer una mención especial a Ofelia Fernández porque aprendí un montón escuchándote, porque nunca quería hablar después de vos, era como: ‘por favor la voy a pasar muy mal, es muy difícil hablar de Ofelia, cambiame de lugar’, lo confieso”, admitió Thourte al tomar la palabra durante la última sesión ordinaria del año en la legislatura porteña.

“Ofelia vamos a extrañar tu frescura, convicción, el interpelarnos siempre desde esa firmeza de ideas que tenés. Espero que nunca pierdas tu frescura y tu convicción en la política. Te deseo la mejor de las suertes”, concluyó la legisladora de Evolución.

El discurso de Thouarte provocó el asombro de algunos de los presentes en la legislatura porteña durante la última sesión del año, donde se debatió el proyecto del Presupuesto 2024. Asimismo, las palabras de la diputada de la UCR se produjeron luego que Ofelia Fernández se despidiera de su banca a través de un video en el que reunió momentos destacados de su tarea legislativa y en el que envió un mensaje en particular a los integrantes de La Libertad Avanza (LLA) que serán parte de la nueva gestión.

El mensaje de Ofelia Fernández

“Muchas de las cuentas que me bardeaban incansablemente por Twitter, sin nombre ni apellido, ahora son diputados y diputadas por el señor Javier Milei, ahora yo les pago el sueldo, así que cuiden a la Argentina”, sostuvo en alusión a los cuestionamientos de los que fue blanco durante este tiempo.

“Hace cuatro años asumí como legisladora y finalmente terminé mi mandato, así que quería repasar un poquito”, expresó y lo que siguió fue una seguidilla de fragmentos alusivos a sus intervenciones en el Poder Legislativo de la Ciudad. En ese contexto, la dirigente remarcó que -desde el inicio de su tarea- presentó proyectos “que igual no querían tratar” y resaltó que hubo tópicos a los que debió referirse “hasta el cansancio”.

“En el medio, me exigieron como a ninguno de los 59 legisladores restantes”, agregó y recordó el episodio ocurrido en diciembre de 2021 cuando, desde el recinto, respondió a los ataques que recibió de parte de sectores libertarios. “Esto no es Twitter, hay reglas, hay sanciones, yo no pienso ser su víctima. No tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal. A diferencia tuya, no voy a decir tu nombre porque tengo bastante más trascendencia que vos y regalos no hago”, había expresado en ese entonces.

