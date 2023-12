escuchar

Durante la sesión preparatoria en la Cámara de Diputados para la jura de los nuevos 130 legisladores y la definición de las autoridades del recinto, la diputada nacional por el Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman compartió su postura contra el futuro gobierno del líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, que asumirá el 10 de diciembre, y recibió silbidos y abucheos. “Andá a laburar”, le gritaron desde la sala. Por su parte, la legisladora se defendió. “No me voy a callar”, lanzó.

Tras la asunción de los 130 diputados nacionales y la designación de Martín Menem como presidente de la Cámara baja, Myriam Bregman criticó el paquete de medidas que planea mandar Milei al Congreso y la asunción del sobrino del expresidente Carlos Ménem. “Está por asumir un gobierno que no para de anunciar medidas contra el pueblo trabajar, las mujeres...” En ese momento, la diputada comenzó a recibir silbidos y abucheos por parte de gente que se encontraba en los palcos, según pudo corroborar LA NACION. “Andá a laburar”, alguien le gritó. Rápidamente, Bregman se defendió: “Silben lo que quieran, no me voy a callar”

Tras ello, la diputada continuó con su alocución. “Anuncian explícitamente que usarán este Congreso para implementar las medidas [contra los trabajadores], nosotros no vamos a facilitar eso”, continuó Bregman. Además, argumentó que la designación de Menem como presidente de la Cámara con una LLA en minoría se aprobó “pactando con la casta”. “Hicieron campaña electoral hablando de la casta y LLA no tiene los números para ocupar esa presidencia. ¿Cómo lo consiguió?”, enunció. “No cuenten con nosotros. Nosotros nos vamos a oponer acá adentro, en la calle, y en donde los trabajadores, mujeres y juventud así lo decidan”, continuó.

Luego, cerró: “Algunos se entregan gustosos a este gobierno de derecha porque se sienten identificados, otros nos dijeron que venía el fascismo y se ofrecen como embajadores y funcionarios, nosotros no. La izquierda será fiel a su coherencia, principios y valores”. El Frente de Izquierda se abstuvo en la votación de todas las autoridades de la Cámara Baja.

El diputado de Unión por la Patria que juró “contra la motosierra”

La sesión preparatoria también tuvo otros momentos con silbidos, acusaciones cruzadas y abucheos. El diputado nacional por Unión por la Patria Juan Marino juró “por la patria, la constitución, la soberanía nacional sobre nuestros islas Malvinas y los recursos naturales. Por el pueblo de la Nación que va a sufrir la agresión de la motosierra, y a 40 años de democracia, por la memoria de nuestro pueblo, 30.000 detenidos, desaparecidos presentes. Dictadura, genocidas, y fascistas nunca más. Sí juro”, manifestó el legislador y rápidamente el recinto se vio envuelto en una escalada de silbidos y aplausos.

En tanto, las arengas y festejos de algunos integrantes de LLA resonaron en la Cámara Baja cuando el sobrino del expresidente Carlos Saúl Menem se desplazó hacia el centro del recinto para jurar a su banca. “¡Vamos, Martincito!”, llegaron a gritarle, entre otras cosas. “¿Juráis por la Patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en tono de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?”, le preguntó Heller. “Sí, juro”, expresó sin titubear.

