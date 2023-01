El elogio de uno de los ministros más cercanos a Alberto Fernández a Sergio Massa: “Es uno de los grandes dirigentes que tiene el peronismo”

escuchar

El ministro de Obras Públicas de la Nación y uno de los funcionarios más cercanos al presidente Alberto Fernández, Gabriel Katopodis, elogió este sábado a su par de Economía, Sergio Massa, a quien describió como “uno de los grandes dirigentes que tiene el peronismo”. El exintendente de San Martín vertió estas declaraciones al ser consultado sobre quién será el candidato a jefe de Estado del oficialismo en 2023.

“[El candidato del Frente de Todos] será el que podamos consensuar entres todos, si es que logramos ese acuerdo. Y, si no, seguramente va a ser a través de una PASO”, planteó ante la pregunta de Radio Mitre Katopodis. Sin embargo, al ser indagado específicamente por la figura de Massa, afirmó: “Sergio es uno de los tipos más inteligentes que hay en la Argentina, un dirigente probado y que tiene chasis duro para estas batallas. Está demostrando que está enfocado. No hay feriados, sábados y domingo. Todos los días te mete un chat y coordinamos temas de presupuesto. Creo que es uno de los grandes dirigentes que tiene el peronismo en este presente y hacia adelante”.

A pesar de su respuesta, el ministro aclaró que el debate en torno a los presidenciables dentro del oficialismo “no es una discusión para enero del 2023″. “Esa discusión la vamos a dar cuando nosotros podamos seguir enfocados y poniendo todo nuestro tiempo y esfuerzo en las que son nuestras preocupaciones: cómo bajamos la inflación, cómo seguimos empujando obra pública y generando empleo”, manifestó.

Katopodis también halagó la gestión en la provincia de Buenos Aires del gobernador Axel Kicillof, aunque evitó responder si debería ir por un segundo mandato. “Yo creo que Axel ha hecho un gran tarea en la provincia. Ha fijado bien las prioridades y hoy, tras la pandemia, tiene una agenda que va transformando y poniendo una impronta, con respuestas en materia educativa y obras públicas (...) Hay un gobernador que está muy concentrado y muy enfocado, y me parece que hoy lo que tenemos que hacer es apuntalar ese trabajo”, reflexionó.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis Osvaldo Fanton - Télam

De Mendiguren: “Mi candidato es Sergio Massa”

Quien también apostó por Sergio Massa esta mañana fue José Ignacio De Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo, quien no solo aplaudió la gestión en materia económica que lleva adelante el ministro, sino que lo mencionó expresamente como su candidato a presidente.

Consultado en Mitre sobre la posibilidad de que Massa compita por la jefatura de Estado en las próximas elecciones, el funcionario afirmó: “Si me preguntan cuál es mi candidato, el mío, para mí es Sergio Massa. Eso no quiere decir que él quiera ser candidato. Al contrario, todos los días nos obliga a concentrarnos en la gestión. Es un obsesivo de la gestión (...) Ahora, hace 11 años que estoy todos los días al lado de él. Lo conozco a fondo. Si usted me pregunta por mi candidato, no cabe duda de que me gustaría que sea Sergio Massa”.

No obstante, aclaró en línea con Katopodis: “Hoy para mí es clave que a la gente, de acá a las elecciones -para las que falta una eternidad-, le vayamos resolviendo los problemas, como la inflación. Yo puedo dar todas las explicaciones sobre los logros que estamos alcanzando, pero cuando voy al supermercado se acabó el diálogo. Lo sabemos. Aún así, también creo que los números de Sergio [Massa] cerrando el año son contundentes”.

