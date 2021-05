El embajador Sabino Vaca Narvaja habló de las inversiones chinas para Vaca Muerta

Para el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, el país asiático “será un aliado clave en la recuperación argentina luego de la crisis desatada por la pandemia” alentando a mantener una “relación inteligente”, es decir con independencia de la postura con los Estados Unidos.

En una entrevista brindada a El Cronista, el embajador sostuvo que la relación bilateral puede dar para mucho más por un motivo central: “se han abierto grandes oportunidades para que China acepte productos y servicios argentinos con incorporación de mayor contenido tecnológico y valor agregado”, dijo. También consideró la importancia de aceptar la tecnología 5G.

Sobre la agenda bilateral entre China y Argentina, el embajador destacó que es “ambiciosa” y está destinada a profundizar una “la alianza estratégica integral” entre ambos países. Explicó que se están evaluando nuevos planes con una “perspectiva federal” como por ejemplo “la secretaría de Energía, ENARGAS e YPF están trabajando en el proyecto del gasoducto Vaca Muerta-Brasil en el que hay empresas chinas del sector interesadas por invertir. El proyecto es una verdadera obra binacional que busca no sólo acceder a nuevos mercados para exportar el potencial del sale-gas de la cuenca neuquina al sur industrial de Brasil, sino que además busca optimizar el sistema de transporte argentino”.

Sabino Vaca Narvaja junto a Alberto Fernández quien dijo que busco "simplificar las cosas" a través de su designación y se trato de "pragmatismo militante" Presidencia

Vaca Narvaja resaltó el potencial minero del país, en especial las reservas de litio y la capacidad instalada a nivel de la industria automotriz “que rápidamente podría reconvertirse a dicho fin”. También mencionó que “se trabaja en la concreción de los corredores bioceánicos en el norte, centro y sur del país debido a su importancia en términos de mejorar la conectividad a través de la cuenca del Pacífico. Esto permitirá dar un impulso a nuestras economías regionales reduciendo los días de flete marítimo” y agregó que se también se está “trabajando en la reactivación y rehabilitación de los principales ferrocarriles de carga que conectan el noroeste, oeste y sur argentino con la región portuaria del este”

Según el diplomático nuestro país “debe convertirse en algo más que un mero exportador de materias primas, porque tiene enormes capacidades para lograrlo. Necesitamos exportar a China más productos con valor agregado e integración tecnológica para lo cual es necesario el acoplamiento entre ambas economías, sirviéndonos de la gran capacidad financiera y tecnológica del socio oriental”.

A su vez, el embajador está a favor de la aceptación de la red de 5G. China “se encuentra liderando el campo de las Tecnologías de la Comunicación como el 5G, ha mostrado grandes avances en Inteligencia Artificial, el desarrollo de Centro de Datos y la computación en la Nube, por citar algunos otros ejemplos”, dijo Vaca Narvaja y agregó que “la cooperación entre Argentina y China para traer el 5G no debiera ser ningún escollo”.

“En China la tecnología 5G ya es una realidad y no solo una promesa: se la está usando tanto en edificios, como hogares y ciudades inteligentes, pero también en video 3D, trabajo y juegos en la nube, cirugía a distancia, realidad virtual y aumentada, y comunicaciones masivas de máquina a máquina para la industria de la automoción y vehículos sin conductor, etc. Por otra parte, un dato que no podemos obviar es que este tipo de tecnologías mostró una enorme eficacia en la lucha contra la Covid-19″, dijo.

También habló sobre el proyecto de desarrollo de granjas porcinas de China en la Argentina y explicó que el plan se extiende a toda la región del este asiático. “Tenemos mucho potencial para desarrollar el sector de manera segura y sustentable”, dijo y agregó que: “Se comenzó a trabajar en el diseño de un plan estratégico que incluye incentivos al sector y un plan de créditos específicos. Esta Embajada está trabajando, junto con los ministerios de Agricultura, Desarrollo Productivo y Cancillería para mostrar las oportunidades de inversión en el sector a los potenciales inversores chinos, inversiones que nos deben permitir ampliar la capacidad productiva de carne porcina en el país”.

En esta imagen publicada por la agencia de noticias Xinhua, el presidente de China, Xi Jinping, ofrece un discurso en la ceremonia de apertura del Foro Boao para Asia (BFA), una conferencia anual, en Beijing, el martes 20 de abril de 2021. (Ju Peng/Xinhua via AP)

El embajador también señaló que las exportaciones argentinas de productos cárnicos “están muy bien consideradas en el mercado chino” y que en el último tiempo hubo un “gran crecimiento de las exportaciones de carne bovina, convirtiéndonos en el segundo proveedor de aquel mercado después de Brasil”.

Sobre la percepción del presidente Xi Jinping de Alberto Fernández el canciller resaltó que el mandatario chino “tiene una imagen muy positiva del actual presidente, porque formó parte del proceso histórico que profundizó las relaciones con el socio oriental, me refiero a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner”

A su vez, “El presidente Xi elogió la estrategia desarrollada por el gobierno argentino, que puso la vida y la salud de sus ciudadanos en el centro de la gestión, al igual que lo hicieran ellos”, remarcó

LA NACION

