“Vos podés tener tu señora y tu amante, negro, tranquilamente”, contestó el empresario Eduardo Eurnekian, dueño de Corporación América, cuando le preguntaron si el ingreso de la Argentina a los Brics podría “empiojar” la relación con los Estados Unidos.

“¡Qué va a empiojar nada...!”, dijo, quitándole gravedad a una noticia que minutos antes había sido muy criticada por el precandidato a presidente Javier Milei, de quien Eurnekian fue un mentor clave y con quien conserva una estrecha relación. “Lo veo bien, no me molesta”, insistió sobre el anuncio. El empresario contestó preguntas de periodistas ayer, cuando terminaba la reunión del Council of the Americas, encuentro en el que Milei fue una de las figuras que más atención generó entre los empresarios.

Estas declaraciones de Eurnekian fueron celebradas en el Gobierno y difundidas por redes sociales por “ La Remisería de la Rosada”, una cuenta del equipo de comunicación de Wado de Pedro. Lo hicieron con la siguiente leyenda: “El edecán de los empresarios argentinos y empleador de Milei explica, con la experiencia que solo dan los años (92), porque es bueno que Argentina haya ingresado a los BRICS. A veeeerrrr….”

Eduardo Eurnekian sobre el ingreso de la Argentina a los Brics

Desde el estrado, en su discurso, Milei había criticado el ingreso de la Argentina a los Brics, grupo al que entró con Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes e Irán, y dijo que el “alineamiento” en geopolítica de Argentina “es Estados Unidos e Israel”. Los cinco integrantes originales de los Brics son Rusia, China, Brasil, India y Sudáfrica.

“Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas”, afirmó Milei, que subrayó que no tiene planes de negociar con China ni Brasil, si llega a ser presidente. Destacó, no obstante, que esto no impide que el sector privado “pueda comercializar con quien le dé la gana”.

Milei trabajó para la Corporación América desde 2008 y fue además asesor económico de múltiples firmas del grupo, como Proden SA y Helport SA (dedicada a la obra pública), todas de Eurnekian, también dueño de Aeropuertos Argentina 2000 y de Compañía General de Combustibles (CGC). Con los años, el economista y el empresario construyeron un vínculo muy cercano. Juan Luis González relata en su libro El Loco que Milei no fue tenido seriamente en cuenta en la compañía hasta bien entrada la década del 2010. Fue recién cuando comenzaron los chispazos entre Eurnekian y Mauricio Macri que el economista ganó terreno puertas adentro de Corporación América, lo que coincidió con el inicio de sus apariciones televisivas.

En junio de este año, en un encuentro con empresarios del que participaron Milei y Eurnekian, el candidato hizo referencia a sus 15 años como economista jefe y asesor financiero de Eurnekian. “Tanto aprendí y tanto crecí ahí”, relató ante los hombres y mujeres de negocios reunidos en el tradicional almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), impulsado por el propio Eurnekian.

El empresario, en tanto, les dijo ese día a sus pares, en referencia al candidato: “Nos dio una perspectiva de un futuro posible. Se puede hacer, pero hay que ser ordenado, programado, disciplinado y coherente”. Y con una copa de champagne en alza, agregó: “Espero que tengas realmente éxito, que puedas sentirte orgulloso de que un día has iniciado el cambio. Y te acompañaremos, obviamente”.

