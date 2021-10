El empresario que Juan Manzur quería como mano derecha y une a los Pandora Papers con Hugo Moyano

Poco después de desembarcar en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, anunció al presidente Alberto Fernández que iba a designar como su mano derecha al empresario Diego Zuckerberg, de la firma Dienst Consulting, pero cuando los antecedentes comenzaron a emerger a la superficie, el nombramiento se frenó. Zuckerberg prefirió seguir colaborando desde bambalinas. La historia de la designación frustrada, confirmada a LA NACION por diferentes fuentes oficiales y cercanas a Manzur, es una muestra del sistema de negocios que gira en torno al nuevo hombre fuerte de la Casa de Gobierno .

Zuckerberg trabajó, entre otras empresas, para el Credit Suisse, Camión Club Argentino y Dienst Consulting. La última fue contratista del Estado, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el Estado nacional, estuvo envuelta en polémicas y denuncias. “Es un broker”, lo definen en el mundo político, en referencia a un operador de sociedades y activos financieros. Ahora también aparece en las compañías off shore de Pandora Papers junto a empresarios ligados al sindicalista Hugo Moyano.

Manzur anunció su intención de nombrar a Zuckerberg en diferentes despachos de la Casa Rosada. Desde la Jefatura de Gabinete aseguraron que el empresario finalmente no ocupará un cargo oficial en el Gobierno porque “decidió priorizar sus temas familiares”. Pero reconocieron a LA NACION que existió el ofrecimiento.

En su cuenta en Twitter, la última foto subida por Zuckerberg muestra a Juan Manzur junto al rabino Uri Husni y el embajador de Egipto, Amin Meleika, es de septiembre de 2020.

¡Felicitaciones, Rab Uri Husni!

Un hermoso momento y una gran alegría compartida entre amigos.

Los mejores deseos para todo lo que viene@JuanManzurOK @AminMeleika pic.twitter.com/RhMWVbvvtu — Eliahu Hamra (@EliahuHamra) September 10, 2020

Zuckerberg, quien fue invitado a la asunción del Jefe de Gabinete, aparece en los documentos desclasificados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que integra LA NACION, y que reveló información sobre 14 proveedores de sociedades offshore. Allí, el empresario argentino figura como apoderado de la firma Ballfields Overseas. La sociedad fue conformada el 29 de diciembre de 2014, con domicilio en Zufriategui al 600, Vicente López. La armó el bufet Alemán, Cordero, Galindo & Lee, el mismo que el diario El País, de España, definió como “el despacho panameño donde las élites latinoamericanas ocultaban sus riquezas”.

“Fue hace mucho tiempo, no se hicieron nada”, contestó Zuckerberg a LA NACION sobre las cuentas off shore. No contestó si las había declarado.

En LinkedIn, Zuckerberg se presenta como el CEO de Dienst Consulting, la firma que tenía los contratos del control del ausentismo docente en la provincia de Buenos Aires. Aparece como firmante del contrato de “redeterminación de precios” de 2020 con la Dirección General de Cultura y Educación provincial. También tuvo un contrato controvertido con el organismo a cargo del control de armas de fuego, denominada Agencia Nacional de Materiales Controlados (ex RENAR). Dienst se quedó con el monopolio del certificado psicofísico para ser legítimo usuario de armas y su costo recibió múltiples cuestionamientos. La Cámara Argentina de Empresas de Seguridad (CAESI) apuntó en su oportunidad que el negocio le permitía amplías ganancias gracias al monopolio del servicio y la tercerización.

Sobre le ofrecimiento del jefe de Gabinete, Zuckerberg dijo a LA NACION: “Me pidió si lo podía acompañar, pero la familia va primero”. El empresario estuvo reunido con Manzur en la Casa Rosada en las horas posteriores a su designación.

El bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo y Lee también conformó para el argentino Diego Zuckerberg la firma Enlighted Beach Investments. Ofreció como domicilio la misma dirección de Zufriategui al 600 de Vicente López. Esta sociedad está vigente hasta enero de 2025. Allí el rastro se vuelve todavía más interesante porque en la firma off shore aparece en los papeles junto a Juan Ignacio Elías, quien integra la red de negocios de Gustavo Elías, u n empresario de Bahía Blanca que fue siempre vinculado al líder camionero Hugo Moyano.

El nexo con Moyano

La Justicia tiene todavía en su poder la investigación sobre Moyano por un negocio entre la Administración General de Puertos (AGP) y la Federación de Camioneros. La denuncia fue presentada por una concesión por diez años, sin licitación, de dos predios en el puerto de Buenos Aires y la facultad de cobrar 14 dólares por cada contenedor, para certificar su integridad y la aptitud del transportista. Camioneros le cedió los terrenos y la tarea de certificación al Instituto Verificador del Transporte (Ivetra), una empresa privada que en su momento representaba Daniel Llermanos, abogado de Moyano, y presidía Gustavo Elías.

Los vínculos de Zuckerberg con el mundo de Moyano tienen su historia. Como aparece en el Anses, Diego Zuckerberg también trabajó para el Camión Club Argentino, el servicio que unió en 2010 a la entonces petrolera privada Repsol YPF y el Sindicato de Camioneros para construir 60 paradores de una red camionera. Aquel anuncio emotivo fue presidido por el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el entonces vicepresidente de la compañía, Sebastián Eskenazi, quien no dudó en asegurar “es la primera vez en décadas que empresarios y trabajadores se unen para tener un país mejor”. La historia se repite.