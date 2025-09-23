Cumbre en Nueva York: el encendido tuit de Donald Trump que Javier Milei exhibió como un trofeo, impreso en tamaño gigante

NUEVA YORK (De nuestro corresponsal).- La reunión entre Donald Trump y Javier Milei no fue extensa, pero implicó un fuerte apoyo político hacia el mandatario argentino. Tanto, que el presidente estadounidense llegó al encuentro con un mensaje que previamente había publicado en la red Truth Social, con un marcado elogio a la gestión libertaria que extendió al punto de llegar a manifestarle su apoyo para la “reelección”.

El mensaje fue ampliamente festejado por la delegación argentina, que además de Milei integraron el canciller Gerardo Werthein, la secretaria de la Presidencia Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. “Fue un gesto extraordinario”, lo definió al cabo del encuentro el propio mandatario argentino, que se sacó varias fotos exhibiendo el posteo de Trump.

Cc: @realDonaldTrump pic.twitter.com/78F6gM5Gwy — Javier Milei (@JMilei) September 23, 2025

En el mensaje, que Trump entregó a Milei en una carpeta ante la mirada de los presentes en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se realizó la cumbre, no deja lugar a dudas sobre la alianza entre ambos: “El muy respetado presidente ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de la Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”, sostiene.

En la misma línea elogiosa, Trump afirmó que Milei “heredó un ‘desastre total‘ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (muy parecido al corrupto Joe Biden, el peor presidente en la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto. Hemos tenido una tremenda relación con la Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al presidente Milei”.

En el mismo mensaje, Trump fue directo y postuló a Milei para la reelección, aún cuando faltan dos años para que concluya su actual mandato. “Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito. Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!“, enfatizó.