El enojo de la primera diputada cartonera con su debut en el Congreso: “El balance es negativo”

La dirigente oficialista Natalia Zaracho, la primera cartonera en ocupar una banca en el Congreso, participó de su primera sesión en la Cámara de Diputados y desde allí vio como se frustró el tratamiento del presupuesto 2022.

Zaracho contó que se fue “con un balance muy negativo” del debate y cuestionó: “Quedó demostrada la irresponsabilidad de la oposición, que se posiciona para ver quién es más opositor. Son los mismos que nos endeudaron y que no creían en la universidad pública y en la redistribución de la riqueza”. E insistió en esta misma dirección: “Sabemos que defienden los intereses de los monopolios y que les importa muy poco lo que sufre el pueblo. Hubo mucha irresponsabilidad y mucha falta de respeto”.

La dirigente de el Frente Patria Grande contó que se fue “muy decepcionada” del recinto. “Te das cuenta los intereses que defienden y, cuando vas al barrio, ves otra realidad y ves que la gente la está pasando mal. Nosotros pensamos la economía de abajo para arriba”, señaló. De este modo, más adelante en la entrevista, reflexionó: “La teoría del derrame no funciona. Tenemos que pensar en un salario básico universal. Más allá de la negociación con el Fondo, primero tenemos que atender la deuda que tenemos con el pueblo, que tiene que ver con garantizar que la gente no caiga en la indigencia. Eso va a permitir que podamos recuperarnos como sociedad, y eso va a generar que nos podamos posicionar en un mejor acuerdo con el Fondo”.

En relación con la deuda, la legisladora planteó: “Hay que discutirla e investigarla. No fue decisión nuestra ni tuvimos ninguna planta ni en salud ni en educación”. Y disparó contundente contra los representantes de Juntos por el Cambios en Diputados: “Estos personajes que se oponen a tener un presupuesto no se ponen ni rojos al plantear estas cosas. Son los que la fugaron y defienden esos intereses, pero para nosotros es muy importante decir que la economía se tienen que mover de abajo para arriba, y que tenemos que ser conscientes y muy respetuosos con la sociedad que la está pasando mal”.

En relación con esto, Zaracho subrayó que la oposición debería “hacerse cargo” de la realidad argentina: “Estamos en esta situación por culpa de ellos, entonces tiene que haber un mínimo de responsabilidad y no pueden hablar tan ligeramente de la situación económica que estamos viviendo en el país”.

La diputada dijo que “es muy inmaduro no tener consciencia de la consecuencia que genera no tener un presupuesto en este contexto de crisis sanitaria que se vive en el mundo”. Y añadió: “Es muy difícil entender que tienen una falta de [percepción] de la realidad. Te hablan desde otro lugar y defienden otros intereses que, claramente, nosotros no compartimos”.