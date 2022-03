El exabrupto de José Luis Espert para explicar por qué parte del kirchnerismo se resiste al acuerdo con el FMI

Polémico, el diputado nacional José Luis Espert intentó explicar por qué una parte del kirchnerismo se opone al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que fue delineado por el equipo económico de la Casa Rosada y lanzó un exabrupto. “No quieren saber nada con pagar la deuda porque son cagadores”, sostuvo el legislador.

Después de anticipar que votará en contra de la iniciativa, siguió con los dardos para el oficialismo. No solo chicaneó al ministro de Economía, Martín Guzmán, por su exposición ayer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sino que también apuntó contra el presidente Alberto Fernández, a quien consideró no apto para el cargo.

Convencido de que ir en contra del pacto con el FMI por la deuda externa no es equivalente a llevar al país al default, Espert sostuvo sobre el kirchnerismo en Radio Rivadavia: “Tienen ganas de defaultear la deuda. Cristina tiene ganas de defaultear, Máximo tiene ganas de defaultear y mucha gente dentro del Frente de Todos no quiere saber nada con pagar la deuda porque son cagadores, directamente. Porque vos si tomaste deuda, tenés que pagar, no podés hacerte el boludo”.

Además, el diputado nacional liberal criticó el programa económico que el Gobierno acordó con el organismo de crédito y que llegará al recinto para el final de esta semana. “La posición de Avanza Libertad, de Carolina Píparo y mía, va a ser negativa”, sostuvo Espert, que justificó la decisión que tomará su bloque basado en que la estrategia de Guzmán no tiene “ni pies ni cabeza” y que “revienta a la gente”. Además, planteó que incluye un “impuestazo” y un “tarifazo”, y que “no va a generar ninguna baja de la inflación”. Entonces, dijo: “Es inaprobable [sic] para mí, absolutamente inaprobable [sic]”.

Contra el ministro de Economía -con quien se encontró ayer en la reunión de comisión- fue implacable. “Aquel día que se vio que Guzmán por atrás decía ‘sarasa’, no podría haberse definido a sí mismo mejor. Ocho horas de no responder una sola pregunta, con mucha educación, es un crack. Jamás conocí un tipo que pudiera pasar ocho horas sin decir nada, pero con toda educación. Un genio, la verdad”, ironizó Espert, con una referencia a aquella jornada en el Congreso, cuando el el micrófono todavía estaba abierto y se lo escuchó a Guzmán decir: “Yo también puedo sarasear hasta que esté”.

En tanto, también consideró que Fernández “es un ridículo” por tildar como un punto positivo del acuerdo que no incluye una reforma laboral, ni una jubilatoria, y dijo sobre el mandatario: “Le queda grande como un traje de astronauta el traje de presidente. Hinchar el pecho con que no va a haber una reforma laboral cuando tenés seis millones de laburantes precarizados... Hay que ser tarado para eso. Hinchar el pecho de que no va a haber reforma previsional, cuando a los viejitos les están pagando una miseria y tenés quebrado el sistema... Es medio boludo decir eso. Estoy harto de escuchar estupideces y esto es una estupidez”.

Incluso, sostuvo que el Presidente “fue siempre un mero operador político” y que “no tiene estatura de ningún tipo”. Sobre él, también indicó: “No nos olvidemos que este tipo es presidente porque Cristina decidió bajarse, pensó correctamente que con ella sola no iba a alcanzar para ganar la elección. Pero Alberto Fernández nunca tuvo estatura de un estadista, que es lo que necesita hoy la Argentina”.

Noticia en desarrollo