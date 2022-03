Los cruces más picantes y las perlitas de la presentación de Martín Guzmán ante el Congreso

Se esperaba que la defensa del acuerdo con el FMI por parte del ministro de Economía, Martín Guzmán, desatara fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición en Diputados. También, que quedaran expuestas fricciones en el interior del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Así y todo, diputados y funcionarios se esmeraron por mantener la tensión de la sesión de principio a fin y protagonizaron escenas de alto voltaje y algunas picantes ironías.

Guzmán contra Laspina

El primer round lo protagonizaron Guzmán y Luciano Laspina, espada económica de Pro en la Cámara baja. El diputado advirtió que no es facultad del Congreso aprobar un programa económico del Gobierno y acusó al ministro de imponerle “un enlatado” a la oposición. “Nos quiere hacer socio del ajuste inevitable que tenemos por delante”, dijo. En auxilio de Guzmán acudió Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que le pidió al diputado de Pro que “modere el lenguaje”.

“El gobierno anterior dejó una deuda en dólares, entre 2015 y 2019, una deuda de 100.000 millones de dólares. Las provincias estaban endeudadas. Esto sí era una bomba, una bomba del carry trade, de especulación financiera. Cuando llegamos al gobierno nos encontramos con 10.000 millones de dólares atrapados, que habían venido a especular, que querían y que metían presión sobre la brecha cambiaria. Esa era una verdadera bomba que venimos a paso a paso desactivando”, enfatizó Guzmán.

Acuerdo con el FMI: Comisión de Presupuesto en Diputados Fabián Marelli - LA NACION

El ministro, de todos modos, recogió el guante y apuntó contra las críticas de Laspina. “Me cuesta encontrar una situación en la que se exhiba tamaña debilidad conceptual como cuando hacen una conversión de deuda en pesos y financiamiento del BCRA al Tesoro en moneda extranjera y hablan de endeudamiento en dólares. ¿De qué estamos hablando? Si pesos y dólares fuesen lo mismo, por qué se produjo salida de dólares y no de pesos”, sostuvo Guzmán.

“¡Porque no tenemos moneda, ministro!”, reaccionó Fernando Iglesias (Pro), habitante habitual de los contrapuntos en la Cámara baja. “Usted interpreta mal, se habla de deuda en pesos equivalente a 90.000 millones de dólares”, insistieron a su lado. “No necesitamos voceros”, reprendió el diputado Heller.

Bregman contra Iglesias

El siguiente contrapunto volvió a tener como protagonista a Iglesias, pero no contra alguno de los funcionarios o diputados del oficialismo, sino contra la legisladora del Frente de Izquierda-Unidad Myriam Bregman. Una rivalidad de larga data.

La diputada arrancó su exposición con una crítica a Laspina. “Cita leyes que no están vigentes”, asestó, lo que despertó aplausos entre los legisladores oficialistas. La reacción de Iglesias no se hizo esperar. “Ustedes son furgón de cola del peronismo”, le espetó a Bregman.

Myriam Bregman

“Qué lindo Iglesias, no se aguanta, él es divino. El que escribió un libro sobre Néstor Kirchner fuiste vos, yo no escribí nada”, respondió Bregman, rápida de reflejos y entre risas. Rival frecuente de Iglesias en el recinto y los sets de tevé, Bregman recordó así Kirchner y yo, el libro que el diputado de Pro, entonces en la Coalición Cívica, escribió en 2007.

La intervención de Myriam Bregman y su posterior cruce con Fernando Iglesias no fue la única escena de alto voltaje que protagonizó la izquierda durante la exposición de Martín Guzmán ante los diputados. Nicolás del Caño tomó la posta de su compañera de bancada y apuntó al ministro con una pregunta incómoda: “¿Si este acuerdo, como usted describe, es tan bueno, por qué hay un sector tan importante dentro del bloque oficialista que no quiere votarlo? ¿Si es tan bueno, si se dice que con el crecimiento de la Argentina se podrán afrontar los compromisos sin afectar los salarios de los trabajadores, las jubilaciones, por qué no lo votan en el oficialismo?”.

Guzmán contra Tetaz

Guzmán quedó enredado en otro cruce cuando fue interrumpido por Martín Tetaz. “No me estás respondiendo las preguntas que te formulo. Me contestás preguntas que no pregunté”, le espetó el diputado de Evolución Radical. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, reaccionó y le cortó la palabra . “Este no es un set de televisión: no puede monopolizar el debate. Usted está preparado para el show y esto no lo es”, asestó Heller, lo que desató aplausos en el oficialismo.

Carlos Heller salió al cruce de Martín Tetaz Fabián Marelli

Tetaz insistió. Quería tener una definición del ministro Guzmán sobre qué porcentaje de aumento tendría el decil más alto de ingresos de la población en sus tarifas energéticas.

–Depende del costo de energía, respondió Guzmán.

–Decime un número. ¿No me podés decir un número?, insistió Tetaz.

–Si usted lee el programa con atención, la segmentación tarifaria empezará en junio próximo. No tengo la bola de cristal para saber qué costo del GNL tendrá para entonces. Me hace una pregunta que no es relevante, insistió Guzmán.

Visiblemente incómodo, el ministro dio por terminado el asunto y pasó a responder otra pregunta, mientras Tetaz intentaba nuevamente pedir la palabra, sin éxito.

Martín Tetaz Fabián Marelli

Iglesias, contra Guzmán y Heller

Iglesias tuvo su desquite cuando caía la noche. Luego de manifestar su deseo de habitar en el país que antes habían descrito por los funcionarios del oficialismo, le preguntó al jefe de Gabinete, Juan Manzur, si “va a visitar el Congreso cada seis meses o va a respetar la Constitución”.

A Guzmán le ofreció una ayuda envenenada: preguntó si quería que le acercara el teléfono de Máximo Kirchner, para convencerlo de apoyar el acuerdo con el FMI. No fue la única alusión al líder y “los chicos de La Cámpora”. Pidió que el gobierno los ubique, porque no aparecían por el Congreso.

Una última alusión “chiquitof”, por el gobernador Axel Kicillof y su negociación con el Club del París como exministro de Economía, obligó a una nueva intervención de Carlos Heller, que le pidió “respeto” a Iglesias. “No interrumpa, usted no puede interrumpir”, lo enfrentó el diputado de Pro, para deslizar: “Falta de respeto es cómo le cortó usted el micrófono a Tetaz”.