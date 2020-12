La diputada opositora tuvo un cruce con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, por el tiempo durante el que presentaba un apartamiento del reglamento Crédito: Captura Youtube

Durante la sesión en la Cámara de Diputados, la legisladora del bloque PRO de Córdoba Soher El Sukaria presentaba un apartamiento del reglamento en relación con la violencia de género en la Argentina, cuando se disgustó por la insistencia del presidente del cuerpo, Sergio Massa, en que su tiempo había culminado y debía cerrar la presentación. "Van a vacunar a los argentinos sin saber qué mierda nos van a inocular", dijo, durante el cruce verbal.

La diputada opositora marcaba la necesidad de tratar un proyecto con el objetivo de combatir la violencia contra las mujeres, para así "poner en evidencia la emergencia sobre la violencia de género en nuestro país", cuando el momento que tenía para su discurso se agotó. "Su tiempo, diputada", le llamó la atención Massa.

"Sí, sí, presidente. 231 niños argentinos se quedan sin madre este año y el Estado hace oídos sordos. En las últimas dos semanas, 18 muertes, presidente. Si no le interesa la muerte de las mujeres, perdone", continuó El Sukaria.

"No diputada, le pido que sea respetuosa y entienda que se acordó en labor parlamentaria. Se puso un tiempo, se decidió que se daba tiempo para fundamentar, entonces respete el tiempo porque es respetar al cuerpo, al resto de los diputados", comentó el presidente de la Cámara.

Ante esto, la legisladora respondió: "Yo respeto, como respeto la vida de todas las mujeres argentinas. Es recíproco, yo no merezco que usted me levante la voz, ni a mí, ni a nadie". Sin embargo, Massa persistió. "Diputada, le marcaron tres veces el tiempo. No me obligue a que le apague el micrófono", le dijo.

"Bueno, apáguemelo", retrucó la cordobesa, ante lo que Massa ordenó: "Cierre el pedido, la fundamentación del pedido de apartamiento".

Allí fue cuando El Sukaria cometió el exabrupto. "Hoy comenzó la vacunación, van a vacunar al jubilado, van a vacunar a los argentinos sin saber qué mierda nos van a inocular y no les interesa la muerte de las mujeres, así que apague el micrófono y ponga en consideración", le indicó.

