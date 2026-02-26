¿Hay paro mañana, viernes 27 de febrero?

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) —que nuclea a organizaciones del transporte, estatales y movimientos sociales— convocó a un paro nacional este viernes 27 de febrero. Además, impulsa una movilización al Congreso en rechazo de la reforma laboral. En ese sentido, muchas personas se preguntan a qué servicios afectará la medida de fuerza mañana.

La convocatoria fue definida en una reunión que el FreSU mantuvo desde las 18 el pasado 23 de febrero en la sede de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE). La fecha elegida coincide con la jornada en que el Senado trate el proyecto oficialista. Por el momento, sigue en pie la medida de fuerza y varios gremios anunciaron su adhesión.

La convocatoria del Frente de Sindicatos Unidos a un paro y movilización al Congreso este viernes 27 de febrero en rechazo a la reforma laboral Instagram

La marcha al Congreso inicia a las 10 de la mañana del viernes desde Avenida de Mayo y Salta, en el microcentro porteño. La consigna es: “En contra de la reforma laboral, por nuestros derechos y por aumentos de salarios ya”. De todos modos, cada sindicato que la conforma evaluará y definirá sus modalidades de protesta.

De esa forma, el FreSU se distancia de la CGT (Confederación General del Trabajo de la República Argentina). La central obrera llevó a cabo una movilización y un paro general ―el cuarto en la gestión de Javier Milei― en rechazo a la reforma laboral en las últimas semanas. Sin embargo, no definió un paro ni una movilización para este viernes. Dado que la dirigencia de la CGT dan por hecho que se aprobará el proyecto de ley, se decidió acudir al palacio de Tribunales el próximo lunes para reclamar la inconstitucionalidad de la iniciativa oficialista.

Reunión de la CGT en la UPCN donde se definió acudir a la Justicia para reclamar la inconstitucionalidad de la reforma laboral Sebastián Hipperdinger

Esta distancia entre los gremios se empezó a ver el jueves pasado, en el marco del paro nacional. En ese contexto, varios de los gremios que integran la CGT y otros que no pertenecen a la central obrera marcharon frente al Congreso, aunque no estaba consignada una movilización. Además de la UOM, se sumaron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y sindicatos de las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), entre otros espacios.

“Tal vez la semana que viene haya otra sesión en el Congreso. Por eso vamos a exigirle a la Confederación General del Trabajo (CGT) un paro de 36 horas con movilización”, dijo Abel Furlán, titular la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en representación del FreSU en su acto sobre la Avenida de Mayo.

Cuáles son los gremios que se adhieren al paro de mañana, viernes 27 de febrero

ATE (Asociación Trabajadores del Estado) confirmó y ratificó que se adhiere al paro y la movilización que convocó el FreSU al Congreso para este viernes. Informó que será por 24 horas a partir de la medianoche del viernes con asambleas, protestas, radios abiertas y movilizaciones en todo el país. Además, habrá un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo a partir de las 9 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ATE se adhiere al paro y movilización de este viernes 27 de febrero Instagram

En tanto, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cargó contra la CGT por decidir no movilizar este viernes: “Están pidiendo la inconstitucionalidad de una ley que todavía no existe. Es increíble. Una cosa así no pasó nunca antes. En vez de ir a protestar al Congreso o a Plaza de Mayo, ¿deciden ir al Poder Judicial?”.

Por su parte, tanto la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) como la CTA Autónoma confirmaron su participación en la marcha de este viernes. Lo mismo ocurre con la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.).

La UOM marchará este viernes, pero no llevará adelante el cese de actividades que impulsa el FreSU ATE

En tanto, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) optó por un esquema diferenciado para esta fecha de protesta. El sindicato que conduce Abel Furlán convocó a sus afiliados a marchar hacia la zona del Poder Legislativo, pero omitió el dictado de un cese de actividades general en las fábricas. Esta decisión marca una distancia táctica con otros componentes del FreSU. El referente metalúrgico busca presionar a la conducción de la central obrera mayoritaria para endurecer el plan de lucha contra las reformas gubernamentales con mayor presencia en las calles.