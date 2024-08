Los nuevos custodios de Fabiola Yañez llegan mañana a Madrid y cobrarán 36.000 dólares al mes

Escuchar

MADRID.- Dos agentes de la Policía Federal estarán llegando en las próximas horas a esta ciudad para hacerse cargo de la custodia personal de Fabiola Yáñez, una decisión tomada por la Justicia después de que la exprimera dama denunciara a Alberto Fernández por violencia de género. Será un refuerzo para su seguridad y también un recambio de la persona que había sido asignada para cuidarla cuando todavía estaba en pareja y sobre quien ya no tiene confianza, tal como declaró en los tribunales.

Todavía a la espera de resolver detalles de logística, los agentes de la Policía Federal tomarán alguno de los vuelos que parten de Buenos Aires este sábado, informaron fuentes oficiales. Serán dos oficiales que se turnarán el cuidado de la exprimera dama en un departamento ubicado en el centro de Madrid, donde ahora reside Yáñez, y que la acompañarán en cada uno de sus traslados por la capital española.

La medida tendrá un costo para el Estado: mantener a un agente de la Policía Federal como custodia en Madrid tiene un valor aproximado de $18.000 dólares por mes, indicó una fuente oficial a LA NACION. La custodia para Fernández y su expareja está vigente desde que el expresidente anunció que se mudaría a esta ciudad el pasado diciembre y se mantendrá, ahora por duplicado, para Yáñez. El Estado deberá hacerse cargo del hospedaje, alimentación y cualquier tipo de gastos que tengan los policías durante su estadía en esta ciudad.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez Ricardo Ceppi - Getty Images South America

Cuando Alberto Fernández hizo público a través de la red social X que viajaría a España, el Ministerio de Seguridad inició gestiones con sus pares del gobierno español para firmar un convenio que permitiera un cuidado mutuo de sus fuerzas de seguridad para funcionarios que vivieran en estos países. Así, la Policía Nacional de España podría darle cuidado a Fernández y Yáñez con un presupuesto mínimo para el Estado. Pero el convenio no llegó a firmarse. En el medio, la relación entre los presidentes Javier Milei y Pedro Sánchez se quebró hasta ocasionar una inédita crisis diplomática que persiste hasta la actualidad.

Como expresidente, Fernández y Yañez tienen derecho a recibir una custodia vitalicia tanto en Argentina como en el exterior, algo que en su momento también despertó polémica. Días antes de dejar la Casa Rosada, el ex mandatario modificó por decreto la normativa vigente para que esa custodia se hiciera extensiva fuera de la Argentina sin límites o condiciones específicas para presidentes, vicepresidentes y sus familiares. Además, le quitó las facultades de la custodia al Ministerio de Seguridad y, en cambio, designó para esa responsabilidad a la Casa Militar.

Pero el Gobierno revocó días después el decreto firmado por Fernández. “¡Se terminan los privilegios de la clase política! Vamos a una Argentina austera. Basta de gastos inútiles y privilegios para pocos que pagamos todos”, escribió la ministra Patricia Bullrich en su perfil de X. De todas maneras, Fernández y Yañez hicieron uso de su beneficio desde que se mudaron a Madrid, hace nueve meses.

Pero la custodia no pudo evitar algunos escándalos públicos de la pareja. Como cuando decidieron pasar la cena de Año Nuevo en el restaurante Dani, en el hotel Four Seasons, cuyo menú tenía un costo inicial de 600 euros por persona. “Comé las uvas”, le dijo Fernández, la típica costumbre española para recibir el nuevo año, en un video que publicó LA NACION. Yañez se había disfrazado con un antifaz negro y su hijo Francisco con una vincha de cotillón. Fernández, en cambio, estaba serio y atento a los mensajes que recibía en su celular. El video se hizo viral en minutos y puso los primeros interrogantes sobre cómo financiaba el ex presidente su vida en Madrid.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez, en un banco de Madrid

Los interrogantes volvieron a aparecer cuando Fernández fue fotografiado en una estación de servicio de las afueras de Madrid mientras cargaba combustible en una camioneta Mercedes Benz, según averiguó LA NACION, era parte de un servicio de alquiler de vehículos a largo plazo. El presupuesto de esas camionetas de alta gama tiene un presupuesto mensual aproximado de unos 1000 euros.

Yáñez se había mudado a España incluso antes que Fernández. Dijo que venía a Madrid con propuestas laborales, y hasta se especuló con que podía volver a alguna actividad relacionada al periodismo audiovisual, su profesión, pero nunca se supo si efectivamente consiguió trabajo. Fernández, por su parte, dijo que sería profesor de la universidad Camilo José Cela. Por su estrecha relación con el presidente Sánchez, Milei dijo que era asesor del socialismo español, pero el propio Sánchez rechazó esa posibilidad.

Se instalaron a fines de 2024 en un departamento cerca de la sede general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el barrio de Argüelles, pudo reconstruir este medio. Pero tras el regreso de Fernández a Buenos Aires, Yáñez habría dejado esa vivienda para mudarse a otro departamento en el centro de Madrid junto a su hijo. El escándalo de la pareja pasa, por ahora, prácticamente desapercibido en los principales medios de comunicación españoles.