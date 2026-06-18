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El fiscal Marijuan pidió la indagatoria de Francisco Adorni, el hermano del jefe de Gabinete

Lo acusó del delito de “omisión maliciosa” porque consideró que hay pruebas suficientes para creer que falseó sus declaraciones juradas patrimoniales

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con su hermano, Francisco, también funcionario
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con su hermano, Francisco, también funcionario

El fiscal Guillermo Marijuan solicitó la indagatoria de Francisco Adorni, funcionario del Gobierno y hermano del jefe de Gabinete, por el presunto delito de “omisión maliciosa o falsedad en declaraciones juradas patrimoniales”.

Fue luego de que el funcionario, al igual que su hermano, rectificara su declaración de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA) para introducir activos que no había informado.

El expediente se inició por una denuncia de la diputada Marcela Pagano y quedó radicado en el juzgado del juez Daniel Rafecas, que deberá decidir ahora si convoca al funcionario para que dé explicaciones.

Durante el gobierno libertario, el hermano del jefe de Gabinete fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego, en junio de 2025, fue promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), un organismo que depende del Ministerio de Defensa y administra y paga el sistema de retiros y pensiones del personal militar.

El artículo 268 (3) del Código Penal castiga a quien, por su cargo, “estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo” y a quien "maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas".

La pena de la “omisión maliciosa” es de 15 días a dos años de prisión y de inhabilitación perpetua. Es un delito más leve que el de enriquecimiento ilícito, por el que también es investigado Francisco Adorni, al igual que su hermano.

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