El fiscal Marijuan pidió que se investigue al Gobierno por el retiro del pliego de una candidata a jueza

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió que se investigue si el Gobierno cometió un delito de discriminación con su decisión de retirar del Senado el pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli por ser la cuñada del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon. Así lo informaron fuentes judiciales.

En su requerimiento de instrucción presentado esta mañana, Marijuan le solicitó al juez de la causa, Daniel Rafecas, que ordene las primeras medidas de prueba, que incluyen pedir el expediente del pliego de Michelli al Senado.

El Gobierno había propuesto a esta funcionaria judicial para integrar el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata. La nominación obtuvo las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos para convertirse en dictamen, es decir, para ser votado en el Senado. Pero el oficialismo se niega a presentarla.

El caso de Michelli generó ayer un conflicto interno en el Gobierno. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza del Senado, dijo ayer que no avalaría el retiro de este pliego. Anunció que había decidido hacer uso de su “derecho a la objeción de conciencia” y que ya se lo había comunicado a la Casa Rosada.

Marijuan hizo su presentación de hoy en el marco de una denuncia promovida el viernes pasado por los abogados Juan Magioncalda y Juan Martín Fazio, de la agrupación Reset Republicano, que advirtieron que la decisión contra la candidata fue discriminatoria porque no tuvo que ver con sus antecedentes profesionales ni con su capacidad para el cargo, sino que fue un acto de discriminación por su parentesco con Alconada Mon, periodista que investigó al Gobierno.

El fiscal Guillermo Marijuan ALBERTO RAGGIO

La denuncia que motivó la causa sostuvo que deben investigarse los presuntos delitos de discriminación, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

El planteo de Bullrich

Bullrich anunció ayer, en la red social X, su decisión de diferenciarse en este tema. “Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”, dijo la senadora en su posteo en la red social.

Patricia Bullrich y Javier Milei se abrazan en el balcón de la Casa Rosada, junto a Mario Lugones y Karina Milei LUIS ROBAYO - AFP

La postura de Bullrich amenaza con abrir una crisis en el oficialismo. Tal como informó LA NACION, es un hecho inédito que una jefa de bloque parlamentario anuncie públicamente que votará en contra de la orden emanada por el Gobierno que la puso al frente de la bancada oficialista. Mucho más cuando la orden de vetar a Michelli fue dictada por la secretaria general de la Presidencia y hermana presidencial, Karina Milei.

La postura de Bullrich podría acelerar los tiempos en el Senado, sobre todo porque la nominación de Michelli cuenta con las firmas necesarias para obtener dictamen, pero el presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto (LLA-La Rioja), se niega a presentar el documento.