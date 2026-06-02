El Gobierno evita confrontar con Patricia Bullrich tras las diferencias por el pliego de una candidata a jueza

Hace casi un mes, cuando Patricia Bullrich planteó de modo abierto que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debía presentar su declaración jurada de bienes para despejar sospechas, la reacción fue de enojo y amenazas de exclusión.

Esta vez, desde lo más alto del poder libertario prefieren poner paños fríos, y no cuestionar a la jefa de los senadores libertarios que ayer, en otra muestra clara de diferenciación, dejó en claro al propio presidente Javier Milei que no avalará el retiro del pliego de la abogada María Verónica Michelli, candidata a jueza de La Plata y cuyo pliego es impugnado por el Presidente y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por ser la cuñada del periodista de LA NACION, Hugo Alconada Mon.

“De nuestra parte no vamos a escalar. Es lo conveniente para todos”, expresaron dos fuentes de la Casa Rosada, ambas cercanas a Karina Milei y al jefe de gabinete, complicado por el avance de la causa por enriquecimiento ilícito a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

María Verónica Michelli Comunicación Senado

“Son miradas que no comprometen el rumbo ni la eficacia de la gestión”, comentó otra alta fuente oficial. “Dentro de un espacio diverso y amplio es natural que existan diferentes visiones sobre los distintos temas. Ha ocurrido en otras oportunidades”, destacó el funcionario.

Nadie quiso criticar, de modo directo, a la exministra de Seguridad, aunque la calificación de “impredecible” en relación a las actitudes de Bullrich circuló por uno de los despachos importantes de Balcarce 50. Sospechas que se acumulan, aunque por el momento no afectan, según distintas fuentes, las chances de que la exministra encabece alguna lista (nacional o porteña) libertaria en el próximo y decisivo año electoral.

Por lo pronto, la reunión de mesa política semanal, que reúne a la mesa chica del poder, y a la que Bullrich asistió un día después del tedeum del 25 de mayo, “no está en agenda” para esta semana, confirman fuentes oficiales.

Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal.



Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 1, 2026

El lunes pasado, el propio Milei había convocado al gabinete para intentar frenar las discusiones mediáticas entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien el consultor acusó de estar detrás de la cuenta en X denominada periodistarufus, desde la cual partían críticas no sólo hacia integrantes de las Fuerzas del Cielo, sino también –en algunos casos- hacia el propio Presidente.

Sin ministros que se manifiestan públicamente sobre el caso, las reacciones luego del posteo de Bullrich en el que blanqueó su rechazo al retiro del pliego fueron dispares. El exjefe de gabinete, Guillermo Francos –antecesor de Adorni en ese cargo e integrante del directorio de YPF- reposteó el texto de la jefa de los senadores libertarios. Mientras tanto, centenares de usuarios se repartieron entre quienes avalaron su actitud, tomada según la propia Bullrich en nombre de los principios “que defendí toda la vida”,y quienes la acusan de estarse preparando “para saltar del barco”, y de haber cambiado muchas veces de agrupación política.

En una línea crítica aunque moderada, el tuitero GordoLeyes, referente de las Fuerzas del Cielo, reposteó el mensaje de Bullrich, y le agregó: “El Ejecutivo mandó el pliego, Comisión lo aprobó, el Ejecutivo que envió el pliego luego lo retira, y ahora el Senado (PB en este caso) dice que no va a hacerlo. Hay algo que claramente falló en la cadena y ahora el Presidente termina pagando el costo político. Genios”, sostuvo el soldado digital de Caputo. Ni el Presidente, que en las últimas horas reposteó decenas de mensajes, ni su círculo más cercano reenviaron el posteo que mencionaba al primer mandatario como receptor de la decisión de la senadora libertaria.

“Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal”, escribió Bullrich en la red social X, despegándose así de la decisión del Gobierno, que el martes de la semana pasada pidió el retiro del pliego que nomina a Michelli como vocal del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata. Nadie desmintió que el pedido de retiro tuviese que ver con su parentesco con Alconada Mon, autor de distintas investigaciones periodísticas en esta y anteriores gestiones de gobierno.